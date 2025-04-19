В Беларуси запретили продавать российский шоколад 7 19.04.2025, 8:57

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Названа причина.

Госстандарт запретил продавать в Беларуси горький шоколад с морской солью Bucherön the original российского производителя.

Это шоколад производства российской компании «Собрание» из Ярославской области.

Продукт не прошел проверку по идентификационным признакам и отдельным требованиям, предъявляемым к шоколаду. В частности, содержание какао-масла должно быть не менее 33%, но фактический показатель оказался около 31,5%, сообщается на сайте Госстандарта.

Из-за этого продукт нельзя идентифицировать как горький шоколад. Следовательно, производитель вводит потребителя в заблуждение, указали в структуре.

Также эксперты выяснили, что в производстве сладости были использованы не указанные на упаковке заменители какао-масла. Причем их суммарная массовая доля была 8%, хотя допустимо только 5%.

В связи с этими нарушениями с 18 апреля продукт запретили ввозить и продавать на территории Беларуси.

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