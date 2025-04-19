Пленный оккупант разрыдался из-за ударов РФ по мирным городам Украины

Пленный оккупант разрыдался из-за ударов РФ по мирным городам Украины1
- 19.04.2025, 9:03
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Россиянин был шокирован.
Украинские военные взяли в плен российского оккупанта и показали ему видео с кадрами последствий вражеских атак на мирные украинские города. Реакция пленного очень удивила, пишет «Главред» .
27-летний Ветров Алексей Викторович прибыл на фронт добровольно еще 5 октября 2024 года. Он рассказывает, что поехал зарабатывать деньги, так как якобы вынуждали жизненные обстоятельства.
«Из-за денег пришел. Дочка умерла, крышу снесло. Пытался жизнь самоубийством закончить. Мама меня уговаривала, говорила «не иди сюда», но я пошел», - говорит он.
Оккупант рассказывает о том, что после прилета по блиндажу его напарник ушел в укрытие, а сам Алексей решил идти в сторону украинских защитников и сдавать в плен.
Украинские защитники решили показать пленному видео с последствия вражеских ударов. Среди них были кадры из центра Сум, куда россияне ударили баллистическими ракетами и убили более 30-ти человек.
Реакция Ветрова удивила, он буквально начал заливаться слезами от увиденного и утверждать, что ранее якобы не знал о подобном.
«Нам такие кадры не показывают, я такие кадры даже не видел ... По гражданским бьют? [Нецензурно] твари ... Я против такой России. Я хочу остаться в Украине», - сказал пленный Ветров.