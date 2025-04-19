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WSJ: В США представили план соблюдения перемирия в Украине

  • 19.04.2025, 9:08
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WSJ: В США представили план соблюдения перемирия в Украине

Киев требует четких гарантий.

Одной из центральных тем переговоров Украины и США в Париже стало всеобъемлющее прекращение огня. На них Киев четко дал понять, что соглашение возможно только при наличии реальных гарантий безопасности. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В издании напомнили, что 17 апреля в Париже представители США провели переговоры с украинской делегацией и представителями европейских стран. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал обсуждение «очень содержательным», подчеркнув, что Киев ожидает четких гарантий от международных партнеров, в частности относительно недопущения повторной агрессии со стороны России после установления перемирия.

В то же время, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что украинская сторона поднимала вопрос гарантий безопасности, но воздержался от раскрытия деталей.

«Во время переговоров украинские представители напомнили американцам о ранее озвученной позиции в Саудовской Аравии: Киев согласится на прекращение огня, если на это пойдет и Россия. Впрочем, Москва традиционно выдвигает неприемлемые условия, направленные на ослабление обороноспособности Украины - в частности прекращение военной помощи, мобилизации и подготовки военных», - говорится в сообщении.

Кроме того, один из западных чиновников рассказал изданию, что США представили проект концепции мониторинга соблюдения перемирия в случае достижения договоренности. Однако подробности пока не разглашаются.

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