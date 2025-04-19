WSJ: В США представили план соблюдения перемирия в Украине 19.04.2025, 9:08

2,210

Киев требует четких гарантий.

Одной из центральных тем переговоров Украины и США в Париже стало всеобъемлющее прекращение огня. На них Киев четко дал понять, что соглашение возможно только при наличии реальных гарантий безопасности. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В издании напомнили, что 17 апреля в Париже представители США провели переговоры с украинской делегацией и представителями европейских стран. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал обсуждение «очень содержательным», подчеркнув, что Киев ожидает четких гарантий от международных партнеров, в частности относительно недопущения повторной агрессии со стороны России после установления перемирия.

В то же время, госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что украинская сторона поднимала вопрос гарантий безопасности, но воздержался от раскрытия деталей.

«Во время переговоров украинские представители напомнили американцам о ранее озвученной позиции в Саудовской Аравии: Киев согласится на прекращение огня, если на это пойдет и Россия. Впрочем, Москва традиционно выдвигает неприемлемые условия, направленные на ослабление обороноспособности Украины - в частности прекращение военной помощи, мобилизации и подготовки военных», - говорится в сообщении.

Кроме того, один из западных чиновников рассказал изданию, что США представили проект концепции мониторинга соблюдения перемирия в случае достижения договоренности. Однако подробности пока не разглашаются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com