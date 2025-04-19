Путиниста Боярского экстренно госпитализировали с переломами после падения с высоты
- 19.04.2025, 9:25
Актер оступился.
На днях российский актер Михаил Боярский, известный своей пророссийской позицией и поддержкой войны в Украине, упал с трехметровой высоты. В результате падения он получил многочисленные травмы, из-за чего был экстренно госпитализирован в одну из больниц, сообщает УНИАН.
Как пишет российский Telegram-канал Mash, произошло это во время спектакля «Ромео и Джульетта» в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге 14 апреля. Боярский попал в больницу с переломами ребер и многочисленными ушибами.
Фанат путинского режима оступился на сцене и упал с трехметровой высоты на спину. Другие Telegram-каналы сообщали, что у артиста сломаны ребра и несколько грудных позвонков, из-за чего сейчас его состояние далеко не самое лучшее.
Подтверждением этого стало и то, что в ближайших спектаклях россиянин не будет участвовать. В следующей постановке по Шекспиру прозвучит только записанный голос актера.
«В новых спектаклях Михаил Сергеевич пока не появится - например, пресс-служба театра имени Ленсовета заявила, что в следующей постановке по Шекспиру прозвучит только его записанный голос», - пишут пропагандистские СМИ.
Российский актер известен своей поддержкой российской агрессии против Украины. В 2014 году он подписал обращение к Путину, в котором открыто поддержал аннексию Крыма Россией. А также он публично одобрил существование так называемых «ДНР» и «ЛНР», назвав это «правильным шагом Путина».
В августе 2015-го Боярского внесли в «Черный список Министерства культуры Украины». Также против него ввели санкции в Украине, Канаде и Литве. В нашей стране он еще и признан лицом, которое представляет угрозу нацбезопасности Украины, а его имя фигурирует в базе «Миротворец».