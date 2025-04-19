Ученые назвали приборы, которые нужно выключать из розетки, если у вас есть животные 5 19.04.2025, 9:33

3,776

Их всего шесть.

Домашние животные являются любознательными созданиями, которые всегда хотят исследовать окружающий мир, однако иногда это любопытство может привести к неприятным последствиям, особенно если речь идет об электрических шнурах. Поэтому одним из способов защитить своих любимцев является просто выключение из розетки бытовых приборов, если вы ими не пользуетесь. Об этом пишет Better Homes and Gardens.

Почему шнуры питания опасны для домашних животных?

«Основная опасность заключается в поражении электрическим током, если животное укусит включенный в розетку провод под напряжением. Неподключенные провода также могут вызвать проблемы, если домашние животные откусят кусочки и проглотят их, что может вызвать кишечную непроходимость и другие внутренние травмы. Шнуры любого типа также могут запутываться вокруг домашних животных, вызывая травмы», - объяснила доктор ветеринарных наук, ветеринарный врач мелких животных в Нью-Йорке Эми Фокс.

Поэтому эксперты назвали шесть предметов, которые точно нужно выключать из розетки, если у вас есть домашние животные.

Мелкие кухонные приборы

Мелкие кухонные приборы, такие как тостеры, кофеварки и фритюрницы, стоит выключать из розетки после каждого использования, чтобы защитить ваших животных, особенно если у вас есть кот, который любит лазить по кухонной столешнице.

Вы имеете замечательную привычку, если выключаете из розетки настольные лампы или торшеры сразу после их использования. Это не только экономит электроэнергию, но и уменьшает количество хаоса со шнурами, в котором могут запутаться ваши домашние любимцы.

Также вы можете приобрести беспроводную лампу, чтобы животные вообще не смогли с ними играть.

Приборы для волос

Кроме того, эксперты советуют выключать из розетки и убирать инструменты для волос, такие как фены и плойки после использования, чтобы они не упали в раковину в ванной комнате, которая является любимым местом для кошек. Такие горячие инструменты могут легко обжечь ваших животных, если они не успели остыть.

Вентиляторы и обогреватели

Летом или зимой эти приборы являются незаменимыми в использовании. Однако не забывайте выключать их из розетки, если не пользуетесь ими, ведь они могут представлять серьезную опасность для ваших животных.

Зарядные устройства

Большинство людей оставляет зарядное устройство включенным в розетку, даже когда к нему ничего не подключено. Однако не забывайте отсоединять такие устройства от стены или прикроватного удлинителя, чтобы шнур не болтался, ведь это привлекает домашних животных.

Телевизоры и игровые приставки

Эксперты рекомендуют выключать телевизор и подобные приборы, особенно, когда ваш домашний любимец остается наедине, ведь шнуры от них могут быть повреждены животными, если их вовремя не спрятать.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com