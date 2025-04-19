Первая женщина в Польше получила допуск к управлению истребителем F-16 19.04.2025, 9:41

Офицер прошла обучение в США.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что впервые в истории Вооруженных сил Польши женщина получила квалификацию пилота истребителя F-16.

Об этом глава Минобороны заявил на своей официальной странице в соцсети X.

«Важная новость для наших военно-воздушных сил и всей армии: первая женщина стала пилотом истребителя F-16! Она проходит службу в 32-й базе тактической авиации в Ласке. Обучение проходила в США и теперь имеет право управлять нашими боевыми самолётами. Огромные поздравления!» — подчеркнул министр.

Также он добавил, что еще одна женщина проходит аналогичную подготовку в 31-й авиационной базе в Кшесинах:

«Мы гордимся вами!» — написал Косиняк-Камыш.

Ważna wiadomość dla naszych sił powietrznych i całych Sił Zbrojnych RP – pierwsza kobieta została pilotem samolotu F-16! Pani oficer służy w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Szkolenie odbyła w USA i może już pilotować nasze myśliwce. Wielkie gratulacje! 👏 Kolejna pani… pic.twitter.com/vVkd9iWwwf — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) April 18, 2025

Истребитель F-16 — многоцелевой боевой самолет четвертого поколения, разработанный американской компанией General Dynamics (ныне Lockheed Martin). Машины этого типа состоят на вооружении в 26 странах мира, включая Польшу, куда первые F-16 прибыли в ноябре 2006 года.

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