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В Минске выболтали больше, чем хотели

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  • Артем Синицын, «Салідарнасць»
  • 19.04.2025, 9:49
  • 7,262
В Минске выболтали больше, чем хотели
Алексей Кушнаренко

А вы говорите ИИ, big data…

На совещании делегатов ВНС глава Минской области Алексей Кушнаренко вступил в полемику с первым замминистра экономики Андреем Картуном, заявившим о важности искусственного интеллекта в качестве потенциального драйвера цифровой трансформации Беларуси.

Замминистра оптимистично рассуждал о том, что «в дальнейшем ожидается развитие инфраструктуры для работы с big data», о необходимости подготовки кадров для работы с ИИ и оптимальности «поэтапного внедрения технологий в госуправление и бизнес».

Алексей Кушнаренко на это резонно заметил, что для внедрения вышеупомянутых новшеств необходимы «колоссальные интеллектуальные ресурсы», которые сегодня в дефиците в Беларуси.

Чиновник подчеркнул, что белорусский рынок IT изменился: в прежние годы работники сферы были на пике спроса, но сейчас их зарплаты упали в 3-4 раза.

Теперь, убежден Кушнаренко, нужно активно готовить кадры по новым направлениям (ИИ, big data, кибербезопасности) и, прежде всего, «обеспечивать конкурентные зарплаты и условия работы».

— Когда мы начали развивать это направление в Витебске, пришлось найти 40 специалистов и создать для них особые материальные условия. Иначе они просто уедут туда, где им предложат больше. Без материальной мотивации профессионалы просто закроют ноутбук и уедут туда, где платят, — выдал неутешительный прогноз глава области.

Это тот случай, когда чиновник сказал больше, чем хотел. Ведь не только айтишники «закрывают ноутбуки и уезжают» — едут и специалисты из других сфер. Квалифицированные и опытные. Электрики и строители, медики и предприниматели. Едут не первый год — массовой экономическая миграция стала за несколько лет до событий 2020-го и последовавших за ними репрессий.

И многие едут не только ради большей зарплаты. Часть из них уехала, чтобы получить новый опыт и знания, чтобы не утратить квалификацию у себя на родине, гордящейся «сохранившимися» технологиями прошлого века.

Впрочем, только ли прошлого? Вспомним сценку, разыгранную для придворной прессы на недавнем субботнике (цитируем по материалам пресс-службы Лукашенко):

«Первое дерево на месте парка Народного единства посадил лично Лукашенко. А заодно провел мастер-класс по посадке деревьев. Александр Лукашенко заметил, что люди, которые работают вместе с ним, умеют делать все: сажать деревья, косить траву, рубить дрова.

Дерево высаживается в лунку и закрепляется колышками. Глава государства с помощью кувалды забил колышки в землю, после чего дерево присыпали землей и полили. «Это технология посадки деревьев! Идеальная технология!» — обратился президент к молодежи».

А вы говорите ИИ, big data…

Артем Синицын, «Салідарнасць»

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