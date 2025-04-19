Politico: НАТО готовит свою восточную «ахиллесовую пяту» к российскому нападению 19.04.2025, 9:57

1,472

Сувалкский коридор будет модернизирован для защиты.

Литва построит второй транспортный маршрут для подвоза вооружений из Польши, чтобы обеспечить безопасность Сувалкского коридора - ахиллесовой пяты на восточном фланге НАТО.

Сувалкский коридор будет модернизирован для защиты от возможного нападения России на страны ЕС и НАТО, рассказал в интервью Politico заместитель министра обороны Литвы Томас Годляускас. К 2028 году Литва реконструирует 113 км дорог и 8 мостов в ключевом наземном маршруте между странами Балтии и Польшей.

Планируется подготовить одну из двух основных дорог между Литвой и Польшей для использования в военных целях, прежде всего для переброски военной техники и войск (вторая уже имеет двойное военно-гражданское назначение).

Кроме того, предполагаются новые меры по обеспечению безопасности границ, включая контрольно-пропускные пункты и блокирующие системы, например, цементные барьеры. Годляускас отметил:

«Особенно в районе Сувалок обсуждаются новые меры защиты вдоль границ с Калининградом и Беларусью».

Дополнительно обсуждаются меры против радиоэлектронных атак, включая GPS-глушение. Проект реализуется совместно с Польшей и будет профинансирован вне рамок программ НАТО или ЕС.

Подготовка Литвы к возможной атаке РФ

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене сообщила о намерении заминировать границу с Беларусью и Россией. По ее словам, план усиления охраны границы обсуждался во время двусторонних визитов с министрами обороны Польши и Финляндии.

Пограничная служба Литвы презентовала новый вертолет, который будет сопровождать транзитные российские поезда, которые курсируют до Калининградской области.

По словам министра внутренних дел страны Владислава Кондратовичюса, вертолет будет предназначен для сопровождения поездов Специальной транзитной схемы и быстрого реагирования на потенциальные инциденты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com