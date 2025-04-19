На запад Беларуси надвигаются грозы 19.04.2025, 10:05

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В МЧС рассказали о погоде накануне Пасхи.

В субботу, 19 апреля, в некоторых западных районах страны ожидаются грозы и кратковременные дожди. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В целом по стране сохранится переменная облачность, и осадков почти не будет. Южный ветер будет дуть со скоростью 4−9 метров в секунду, а местами его порывы могут достигать до 14 метров в секунду.

Температура воздуха порадует теплом: на западе — около +19°C, а на востоке — до +26°C.

Спасатели предупредили об опасных погодных явлениях. Возможны обрывы линий электропередач и связи, отключения электричества в населенных пунктах, а также риск возникновения пожаров в лесах, жилых и промышленных зданиях.

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