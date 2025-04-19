Андрей Макаревич поставил на место российского пропагандиста 6 19.04.2025, 10:14

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После вопросов о выступлениях в РФ.

Российский музыкант Андрей Макаревич, выступающий против войны в Украине, поставил на место российского журналиста, который надоедал ему вопросами о РФ. Лидер группы «Машина времени» резко ответил россиянину после его вопросов о выступлениях артиста в стране-агрессоре, пишет УНИАН.

Видео с участием исполнителя распространил Telegram-канал «Хуже и не скажешь». В ролике знаменитость объявил, что планирует выступить в Киеве после завершения войны. В Украине он хотел бы дать масштабный концерт, а вот для россиян Макаревич петь больше не хочет.

«Я обещал дать бешеный концерт в Киеве после окончания войны, да. О мирных переговорах я ничего не говорил. А вот в России не дам», - подчеркнул Макаревич.

Как известно, ранее артист называл россиян, которые фанатеют от Путина и его политики, «подтягивающимся дерьмом». Похоже, медийщика не удовлетворил такой ответ певца, из-за чего он решил упрекнуть его за отношение к россиянам. Он сказал музыканту, что он не хочет выступать в РФ, потому что ему якобы стыдно перед российской аудиторией за свои высказывания. Долго не думая, Макаревич просто послал журналиста, тем самым еще раз подтвердив свою позицию.

Звезда подчеркнул, что его взгляды не изменились, а отношение к жителям террористической страны, которые поддерживают войну до сих пор остается негативным.

Фронтмен «Машины времени» спросил имя россиянина, после чего сказал: «Михаил, идите нах*й».

Отметим, что в 2022 году Макаревич уехал в Израиль. Он еще в 2014 году выступил против аннексии Крыма и кровавой политики Кремля. Из-за публичной поддержки Украины его внесли в список «иноагентов» в РФ.

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