«Важно продержаться»: в лесах Беларуси объявлены усиленные дежурства 2 19.04.2025, 10:22

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Еще одну группу Минлесхоза отправят в «полевые» рейды.

Первый заместитель министра лесного хозяйства Беларуси Александр Драгун сообщил, что с 19 апреля работники лесной отрасли перейдут на «усиленные дежурства». Чиновник потребовал от каждого лесхоза сформировать как минимум одну группу, которая отправится в «полевые» рейды, пишет «Телеграф».

«Погода резко улучшилась: по югу Беларуси передают до 28 градусов со знаком «плюс». Поэтому, начиная с этой субботы, переходим на усиленные дежурства. Минимум одна группа в каждом лесхозе должна осуществлять полевые мероприятия: проводить разъяснительную работу с населением», — рассказал Драгун.

Другие работники — дежурные — должны будут следить за лесами по камерам «в течение всего светового дня», продолжил первый замглавы Минлесхоза. «Это должны быть наиболее опытные специалисты», — отметил чиновник.

Еще он поручил при необходимости «оперативно усилить людьми и техникой лесничества, контролирующие пожароопасную обстановку в зонах отчуждения». Драгун сообщил, что в предстоящие дни на «усиленный режим» переведут также специалистов министерства и государственных производственных лесохозяйственных объединений (ГПЛХО). Они займутся контролем дежурств на местах.

«Эти выходные важно продержаться», — добавил первый замглавы Минлесхоза, также сказав, что ведомству нужно наладить тесное взаимодействие с местными органами власти, РОВД и РОЧС.

По состоянию на 19 часов 18 апреля почти вся карта запретов и ограничений на посещение лесов в белорусских районов желтая, то есть там посещение лесов ограничили. А Хойникский район на Гомельщине обозначили красным, то есть там ходить в лес запретили. В Лунинецком районе на Брестчине, наоборот, можно. Это единственный «зеленый» район на момент написания этой новости.

За изменениями действующих на территории того или иного района Беларуси ограничениях и запретах можно следить по интерактивной карте Минлесхоза здесь.

Что нельзя делать в лесу во время ограничений?

Любые ограничения и запреты на посещение лесов в Беларуси вводят власти конкретного района, исходя из складывающейся погодной ситуации, по согласованию с МЧС и лесхозами. Ограничения вводят при III классе пожарной опасности, однако они могут быть как полные, так и частичные (подробности местные власти, как правило, сообщают на официальных интернет-порталах и дублируют информацию в районных печатных изданиях).

Обычно в «желтых» районах при ограничениях на посещение лесов запрещают:

въезжать на территорию лесного фонда на транспорте,

разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда,

организовывать и проводить массовые мероприятия.

А вот полный запрет (на карте он обозначен красным цветом) вводят при IV-V классах пожароопасности. В этом случае белорусам заходить в лес нельзя ни при каких условиях.

За нарушения запретов и ограничений в Кодексе об административных нарушениях Беларуси предусмотрены отдельные штрафы:

посещение леса в период действующих запретов (статья 16.21 КоАП РБ) — до 12 базовых величин (до 504 рублей сегодня),

если в период запрета на посещение лесов действия человека спровоцируют пожар и приведут к уничтожению или повреждению леса или торфяников — до 30 базовых величин (до 1260 рублей).

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