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«Образ Каддафи прочно засел в голове Путина»

  • 19.04.2025, 10:30
  • 2,356
«Образ Каддафи прочно засел в голове Путина»

Главу Кремля охватила паранойя.

Политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко Петр Олещук прокомментировал ситуацию вокруг переговоров США и РФ.

«Путин тактически может согласиться на определенные договоренности с Соединенными Штатами, но сугубо для того, чтобы «развести оппонента», обмануть его. Поэтому Путин просто будет водить Трампа за нос, чтобы демонстративно показать его слабость», - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит о том, что с американцами Путин не договорится еще и потому, что убежден, что американцы «мечтают его убить и, таким образом, отстранить от власти, как они сделали, например, с Каддафи».

«Путин постоянно говорит о Каддафи – похоже, образ Каддафи прочно засел в его голове, что и формирует путинскую паранойю. В том, что произошло с Каддафи, Путин винит США – мол, Каддафи поверил американцам, пошел с ними на сделку, и вот что с ним произошло. Поэтому Путин будет вводить Трампа за нос», - добавил Олещук.

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