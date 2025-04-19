«Подарок богов»: как Трамп может выйти победителем в войне в Украине
- 19.04.2025, 10:47
На Кремль сейчас можно резко надавить.
Президент США Дональд Трамп все еще может добиться победы в войне в Украине, однако для этого ему нужно надавить на российского лидера Владимира Путина, а не «подлизываться к нему». Такое мнение в комментарии The Hill высказал научный сотрудник Атлантического совета Дэниел Фрид.
В то же время он подчеркнул, что риторика администрации США сейчас в равной степени возлагает вину на Украину и Россию - даже несмотря на то, что Москва отвергла предыдущее предложение Трампа о временном прекращении огня.
«Высказывания Рубио, признаться, повергли меня в смятение, потому что он, похоже, равнозначно обвинил в срыве прогресса и Россию, и Украину. В то время как на самом деле за отсутствие прогресса ответственна Россия. И только Россия», - отметил он.
В то же время эксперт утверждает, что сейчас самое время для Трампа оказать давление на Россию, учитывая ее сопасения по поводу состояния мировой экономики:
«Цена на нефть низкая из-за опасений рецессии; экономическое положение России еще более уязвимо. Воспользуйся этим, парень! Подарок богов… Они страдают. Поэтому дайте им понять, что мы знаем, и начните предлагать варианты действий или сливать информацию о них, чтобы действительно держать их под прицелом в области энергетики».
По словам Фрида, у Трампа есть огромная возможность заявить о победе в войне, но для этого ему придется оказать большее давление на Путина.
Если его сделка будет включать в себя прекращение огня и обеспечение безопасности на Украине, а также привлечение европейцев к обеспечению безопасности, он сможет заявить о двойной победе, сказал эксперт.
«Но для этого ему придется противостоять Путину, а не постоянно подлизываться к нему или поручать Уиткоффу ездить туда с букетами», - подчеркнул он.