Украинские дроны разбили российскую бронетехнику на Покровском направлении
- 19.04.2025, 11:20
Техника врага выгорела дотла.
Украинские дроны уничтожили российскую бронетехнику на Покровском направлении. Техника врага выгорела дотла.
Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».
На Покровском направлении украинские военные уничтожили сразу три единицы российской бронетехники.
Операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов «Корсар» нанесли точные удары дронами-камикадзе по вражескому танку и двум боевым машинам пехоты.
Вся техника противника была уничтожена - бронетранспорт горел на месте поражения.
Подразделение «Корсар» и в дальнейшем активно работает на передовой, нанося точечные потери врагу и поддерживая украинских защитников на самых сложных участках фронта.