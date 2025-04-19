Украинские дроны разбили российскую бронетехнику на Покровском направлении 19.04.2025, 11:20

иллюстративное фото

Техника врага выгорела дотла.

Украинские дроны уничтожили российскую бронетехнику на Покровском направлении. Техника врага выгорела дотла.

Об этом сообщает Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) «Хортица».

На Покровском направлении украинские военные уничтожили сразу три единицы российской бронетехники.

Операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов «Корсар» нанесли точные удары дронами-камикадзе по вражескому танку и двум боевым машинам пехоты.

Вся техника противника была уничтожена - бронетранспорт горел на месте поражения.

Подразделение «Корсар» и в дальнейшем активно работает на передовой, нанося точечные потери врагу и поддерживая украинских защитников на самых сложных участках фронта.

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