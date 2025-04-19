«Первым, что уколола у косметолога, было не лицо, а руки» 19.04.2025, 11:29

46-летняя белоруска рассказала о том, как взрослеть красиво.

Наталье 46, и она называет эту цифру с гордостью (тем более что обычно ей никто не верит). Белоруска воспитывает троих детей (младший родился уже после 42 лет), регулярно ходит в тренажерку и на йогу, увлекается психологией и позиционирует себя как начинающий стилист, пишет «Онлайнер».

«В 20 лет я постоянно сравнивала себя с другими»

Напомним, в проекте «Онлайнер» общается с женщинами, которые считают, что в 40 лет выглядят лучше, чем в 20. Наталья тоже показала свои фотографии из прошлого. Никаких «ужасов», правда, там не увидели: на снимках стройная девушка с яркими рыжими волосами. Героиня комментирует: да, она была хороша и тогда, но сейчас стала гораздо более уверенной в себе. А улыбка и позитивное мышление помогают не ощущать возрастные изменения.

— Я себе совсем не нравилась в 20 лет: часто подражала подруге, смотрела на красоту других и сравнивала себя с ними, была недовольна фигурой, лицом, волосами. Сейчас мне в себе нравится все! Даже мой живот, который после трех деток далеко не такой, как в 20. Во мне появился какой-то внутренний стержень, что ли, я знаю, как себя наполнять (для этого мне не нужны другие люди), как выходить из сложных ситуаций. Я перестала быть зависимой от своего окружения. Сейчас я нравлюсь себе всегда: вот встаю с утра и любуюсь…

Как мы уже говорили, у Натальи с мужем трое детей (17, 8 лет и 4 года). На последнего ребенка белоруска решилась в 42 года и не исключает, что в их семье может появиться и четвертый. Как видим, рассуждения о том, что «после 40 лет репродуктивный возраст подходит к концу», точно не про эту семью.

— Я всегда говорила мужу: «Смотри, у наших друзей все дети уже взрослые, и они как будто уже другими заботами живут, у них другие планы. А мы все проходим заново с маленьким ребенком, и это делает нас молодыми!»

Именно благодаря рождению детей, рассказывает Наталья, она незаметно для себя преодолела кризис 40-летнего возраста. Если в 33 года в голову иногда закрадывались мысли о том, как страшно стареть и терять женскую привлекательность, то с рождением второго и третьего малышей на это просто не оставалось времени. Сейчас переживаний точно нет — даже бывает приятно, когда люди удивляются, узнавая про ее возраст.

— Вообще, у меня все окружение молодое. Одной из лучших подруг 35 лет. Когда она рассказывает мне, что начала встречаться с мужчиной, которому 41, и он якобы «такой взрослый», я аккуратно напоминаю, сколько лет мне. А она говорит: «Нет, это не считается, ты на свой возраст не подходишь». Вообще, у многих бывает шок, когда я честно говорю о возрасте.

Что ж, давайте пробежимся по пунктам: Наталья сама расскажет, что, по ее мнению, позволяет ей выглядеть молодо и свежо в ее 46.

«Улыбка — это самое важное для красоты»

— Улыбка не только украшает лицо, но и наполняет сердце радостью. Я серьезная и я с улыбкой выгляжу совершенно по-разному. Когда улыбаюсь, сразу как будто списывается несколько лет. На мой взгляд, улыбка — это самое важное для красоты.

И мама моя такая же: она очень быстрая, шустрая, все время улыбается. Поэтому и выглядит, как мне кажется, моложе своих лет.

«Подтяжек не делала, но ботокс колю»

— Не могу сказать, что меня серьезно беспокоят морщины, только одна — межбровная. Она появилась где-то в 33 года, но тогда косметолог отговорила меня от радикальных действий — сказала просто наклеивать скотч (сейчас это называют тейпами), что меня и спасло на какое-то время. А уже после 39 лет я начала колоть между бровей ботокс. Не скажу, что злоупотребляю этим, делаю нерегулярно, по необходимости. Зимой вот уколола перед поездкой на отдых, а до этого два года ничего не делала.

Также разово, после рождения третьего ребенка, я колола филлеры в носогубки и под глаза (я тогда похудела, и лицо немного «поплыло»). Мне говорили, что в носогубки придется делать уколы каждые полгода для поддержания эффекта. Но я не повторяла процедуры, сделала их разово. Сейчас у меня носогубные складки снова видны, и мне это даже нравится. А вот под глазами «впадинку» тогда удалось вытолкнуть — и все, она не возвращается. На мой взгляд, сейчас все выглядит достаточно гармонично. Либо я так себя люблю, а раньше придиралась, не знаю…

Что еще я делаю с лицом? Время от времени повторяю биоревитализацию (внутрикожное введение препаратов, которые насыщают кожу гиалуроновой кислотой и увлажняют ее. — Прим. Onlíner). Говорят, что эту процедуру нужно делать каждые три месяца, причем комплексом — три или четыре раза. Но у меня четкой системы нет. Возможно, поэтому особого эффекта я не вижу.

Губы у меня объемные от природы. Несколько раз я подкалывала препарат у косметолога, но цель была увлажнить, а не наполнить. Очень переживала, кстати, чтобы мне не испортили гиалуронкой губы: мне не нравится, когда их увеличивают и как бы «разворачивают» изнутри. На мой взгляд, это некрасиво.

«На руках уже виден возраст»

— Вообще, первым, с чем я пришла к косметологу, было не лицо, а руки. Вот на них возраст я четко вижу: кожа очень сухая и незаполненная. Со стопами аналогично. Сколько я разных кремов перепробовала — ничего не помогает.

К косметологу пришла с запросом уколоть мне что-нибудь в руки, на тот момент еще для лица я никакие процедуры не пробовала. Косметолог, конечно, очень удивилась.

В итоге я в 39 лет уколола уплотнитель в руки. Последний раз проводила процедуру года два назад. Сейчас вроде бы руки выглядят хорошо. Может быть, я немного фокус внимания сместила, а может, действительно помогло.

«Очень люблю баночки, у меня их много»

— Ухаживать за собой я очень люблю, в основном это увлажняющие средства. Очень нравится линейка от Dior — последние восемь лет ей пользуюсь. Также после 40 я начала вводить в свой уход антивозрастные сыворотки. Вообще, моя 17-летняя дочка критикует мой уход, говорит, что я все делаю неправильно: у меня нет «смывок», нет гидрофильного масла. Я только вечером протираю лицо тоником (убираю все загрязнения) и наношу кремы-сыворотки.

Снимать макияж мне не нужно: я почти не крашусь в обычной жизни, использую только блеск и бальзамы для губ. Брови и стрелка на веках у меня — это перманент, также раз в месяц наращиваю ресницы. Это помогает мне выглядеть отлично в любое время дня и ночи без макияжа. Возможно, это тоже играет роль в плане сохранения молодости, ведь я не ношу «маску» на лице каждый день.

Что по поводу загара? В последнее время (опять же по совету дочки) я начала чаще пользоваться SPF-кремом. Но загорать при этом очень люблю. И даже перед поездкой на отдых предварительно парочку раз хожу в солярий, чтобы приехать уже слегка смуглой. Не знаю, мне это как будто не мешает, последствий фотостарения я не наблюдаю.

Возможно, играет роль генетика. У меня нет пигментных пятен (которые обычно появляются от воздействия ультрафиолета. — Прим. Onlíner), есть только небольшой купероз на щеках (так проявляются сосуды). Я даже в прошлом году делала фотоомоложение, чтобы убрать красноту. Сосуды уходят хорошо, но какого-то другого эффекта, например подтянутости кожи, от этой процедуры я не заметила.

«Спорт регулярный, питание — 50 на 50»

— Я бы не сказала, что у меня идеальное питание. Я пью кофе, ем сладкое, вообще сладкоежка ужасная. Если бывают какие-то стрессы, в эти периоды могу переедать — таким образом справляюсь с эмоциями.

Иногда я вхожу в свое «торпедное состояние» и тогда начинаю очень внимательно следить за тем, что ем. Убираю сахар, кофе, добавляю много овощей, слежу за балансом белков, жиров и углеводов.

Что касается спорта, то лет с 36 с перерывами на беременность я хожу в тренажерный зал. Занимаюсь с тренером два-три раза в неделю, делаю силовые упражнения. Эффект точно есть: у меня достаточно мускулистое, подтянутое тело, виден рельеф. Мне это очень нравится. Также периодически хожу на йогу, люблю плавать, регулярно делаю аппаратный массаж. Вообще, мне кажется, в тело я вкладываю гораздо больше, чем в лицо.

Где искать мотивацию для занятий спортом? Сложно сказать. Это просто мое ресурсное состояние. Когда я стройная и подтянутая, я себя хорошо чувствую, у меня отличное настроение, мне хочется красиво одеваться и пробовать что-то новое.

Кстати, я забыла упомянуть холодный душ! Уже много лет я обливаюсь холодной водой, и это тоже дает мне заряд энергии.

«Люблю рано вставать по утрам, это мой ресурс»

— Мне нравятся ранние подъемы. Утро, медитация, обливание — все это наполняет меня изнутри. А еще, когда я встаю рано (часов в шесть утра), много всего успеваю, и это меня мотивирует.

Бывают периоды, когда все ломается, ты встаешь в девять утра разбитая, еле-еле собираешь ребенка, потом урывками досыпаешь… Может, это связано с возрастом. Но я все-таки стараюсь брать себя в руки и возвращаться в нормальный режим.

Кстати, сейчас модно периодически брать аскезы. И я тоже не раз экспериментировала: отказывалась от кофе и от алкоголя — то на месяц, то на два, то на восемь. Могу сказать, что это очень сильно отражается на внешности. Когда не пью кофе, цвет лица улучшается, я это четко вижу. А без алкоголя организм вообще поет, я бы даже сказала, «летает». В будущем я бы хотела полностью отказаться от спиртного. Считаю, что так действительно можно продлить свою молодость.

«Не следую моде, одеваюсь так, как чувствую себя изнутри»

— Я начинающий стилист и могу с уверенностью сказать: одежда очень сильно влияет на настроение женщины и ее внутреннее ощущение. Когда я подбираю девушкам новый образ, обращаю внимание, как они начинают светиться изнутри. С лица не сходит улыбка, а это так украшает женщину! Прямо чувствуется, как она молодеет.

Я сама всегда одевалась нестандартно, не как все. Я не следую моде буквально: как чувствую себя внутри, так выгляжу и снаружи. При этом я знаю, как подчеркнуть свою фигуру и благодаря одежде выглядеть даже стройнее, чем на самом деле.

«Не боюсь цифры 50»

— Многие говорят, что возраст 40 лет — самый болючий — и для женщин, и для мужчин. Я видела в своем окружении, как люди тяжело переживают этот период. Я этот возраст проскочила легко благодаря своим детям.

Впереди 50, но эта цифра меня уже не пугает. Сейчас я прекрасно себя чувствую, умею наслаждаться мелочами и продолжаю разносторонне развиваться, изучаю психологию. Знание психологии, кстати, дает очень прочную опору под ногами, понимание, куда дальше направляться, и избавляет от надуманных страхов.

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