Европейские козыри в игре 1 Юрий Вишневский, «Деловая столица»

19.04.2025, 11:37

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Париж стал важнее Эр-Рияда с Джиддой.

Дональд Трамп раньше сравнивал переговоры о мире с игрой, в которой у Украины нет козырей. Это служило ему оправданием того, почему на встречах в Джидде и Эр-Рияде американская сторона была заметно более жесткой с украинцами, чем с россиянами. От Украины сразу истребовали согласия на полное прекращение огня, и оно было дано еще 11 марта. В то же время Россию американцы упрашивали согласиться хоть на частичный мораторий на обстрелы, чтобы Трампу не пришлось признавать провал переговоров. И Путин до сих пор так и не ответил «да» на предложение Трампа о полном прекращении огня.

Но теперь в игру вступила Европа. А у нее козыри есть. И Трамп не может выкручивать ей руки, как Украине.

Новый формат

17 апреля в Париже состоялись трехсторонние переговоры в формате «США — Европа — Украина». Европу представляли президент Франции Эммануэль Макрон, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и внешнеполитический советник канцлера Германии Енс Плетнер. Европейцы на правах хозяев встречи взяли на себя роль посредников между американцами и украинцами. Трамп отправил на переговоры госсекретаря Марко Рубио и двух своих спецпосланников — Стива Уиткоффа и Кита Келлога. Они привезли новые контуры (outlines) и рамки (framework) возможных договоренностей между Москвой и Киевом. Украину представляли руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. Также состоялись встречи в двустороннем формате: Европа — США, Европа — Украина, США — Украина. Кроме того, перед началом переговоров и по их окончании Эммануэль Макрон беседовал по телефону с Владимиром Зеленским.

Напоследок к процессу была подключена четвертая сторона. Марко Рубио поговорил по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. «Госсекретарь передал своему российскому коллеге то же самое сообщение, которое команда США передала украинской делегации и нашим европейским союзникам в Париже: президент Трамп и Соединенные Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, и теперь представили всем сторонам контуры прочного и длительного мира. Обнадеживающий прием в Париже рамок США показывает, что мир возможен, если все стороны обязуются достичь соглашения», — сообщила представительница Госдепартамента США Тэмми Брюс.

Последняя попытка?

Что это за контуры и рамки, рассказал (в общих чертах, без подробностей) сам Рубио перед отлетом из Парижа. «Ну, я не буду вам говорить, что сказано в рамках, потому что когда вы начинаете вести переговоры об этих вещах через медиа и так далее, они разваливаются», — заявил он, но все-таки пояснил, что «это широкие рамки», и ответ на них Киева и Москвы позволит увидеть, «насколько они далеки друг от друга и можно ли вообще сузить эти различия, если вообще возможно добиться движения в течение того периода времени, который мы имеем в виду».

Похоже, это какой-то новый перечень взаимных уступок и «красных линий». По словам Рубио, теперь Зеленский и Путин должны дать на него ответ. «Мы обсудили контуры с обеими сторонами, — констатировал госсекретарь. — Очевидно, что украинцы должны вернуться домой, они должны провести это через своего президента, они должны принять во внимание свои взгляды на все это. И мы надеемся услышать от них ответ очень скоро». Рубио рассчитывает на положительный ответ Киева, и об этом он сообщил Лаврову. «Я говорил с ним очень прямо. Я сказал, что у нас сегодня была встреча с украинцами. Мы предложили контуры, — рассказал Рубио журналистам. — Я сказал, что мы считаем это конструктивным и позитивным, что никто ничего не отверг, никто не встал из-за стола и не ушел. Они собираются вернуться в свою столицу, провести несколько дней, обдумывая это, и вернуться к нам в начале следующей недели».

То есть Лаврову было озвучено «последнее предложение» Трампа. Рубио специально подчеркивает, что Зеленскому тоже будет непросто на него согласиться. В данном случае это «подслащивание пилюли» для Путина, чтобы ему было легче ее проглотить.

Первым результатом Парижа можно считать то, что США заговорили с Путиным языком требований, а не просьб и уговоров. «Президент Дональд Трамп ясно дал понять: это безумие должно прекратиться быстро и полностью. Во время своего недавнего визита в НАТО секретарь Рубио тоже отметил, что время для мира настало сейчас, не через месяцы или годы; оно настало сейчас. Он конкретно заявил всего две недели назад, что это будет вопросом недель, когда мы сможем узнать, серьезно ли Россия хочет положить конец этой катастрофе. И теперь цивилизованный мир ждет, чтобы увидеть, действительно ли Россия серьезно настроена», — заявила Тэмми Брюс на брифинге.

Она подчеркнула, что сейчас важны не слова Кремля, а действия: «То, что часто говорил госсекретарь, и то, что говорит президент, заключается в том, что мы будем судить людей по их действиям, а не по их словам. И это универсальный стандарт, который мы будем использовать, и я думаю, что это важно». Также она отметила, что к Украине в этом плане претензий нет: «Мы видели действия, которые предприняли наши друзья украинцы, а именно приверженность полному прекращению огня».

Рубио перед отлетом из Парижа опять подтвердил, что сроки сжимаются. Две недели назад он говорил, что это вопрос недель, а не месяцев. Теперь же он заявляет, что счет времени пошел на дни: «Я говорю о нескольких днях, а не о нескольких неделях — можно ли прекратить эту войну».

Ответ Путина будет обсуждаться на новой встрече в том же формате. «Надеюсь, у нас будет еще одна встреча в начале следующей недели, где мы получим более определенные ответы о том, насколько мы близки к реальному прогрессу», — сказал Рубио. «Обсуждения продолжатся на следующей неделе в Лондоне», — объявил Макрон.

Борьба за мозги Трампа

Второй результат Парижа не менее важен. Правда, его нельзя назвать очень хорошим для нас, но и очень плохим — тоже. Речь идет о плане «Б» Трампа на случай, если Путин ответит на его требование отказом.

Отказ намного более вероятен, чем согласие. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявил на брифинге 17 апреля, что «в нынешних обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на этом этапе». И как поступит Трамп?

Европейцы предлагают наказать Путина новыми санкциями против России и новой помощью Украине. «Наша безопасность поставлена на карту в Украине, — заявил министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью телеканалу LCI. — Россия стала для нас экзистенциальной угрозой». Он заверил, что против России, которая «превратилась в империалистическую державу», будут введены новые санкции. «Чтобы мир был прочным, украинская армия должна быть усилена посредством обучения, технического обеспечения и местного производства техники», — добавил он.

Но у Вашингтона свое мнение на этот счет. В отличие от Европы, Трамп не считает Россию «экзистенциальной угрозой» для себя. Чего ждать от него дальше, рассказал Рубио. «Это не наша война», — несколько раз подчеркнул он журналистам у трапа самолета в парижском аэропорту Ле-Бурже. По его словам, Трамп приложил максимальные усилия, чтобы положить конец этой войне, и «сейчас мы подходим к моменту, когда нам нужно решить и определить, возможно ли это вообще или нет». «Если это невозможно — то, я думаю, президент, вероятно, достиг точки, когда он скажет: ну, все, мы закончили, — спрогнозировал госсекретарь — Итак, нам нужно очень быстро сейчас определить — и я говорю о нескольких днях — осуществимо ли это в течение следующих нескольких недель. Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться».

Таким образом, если Путин ответит отказом, то грозный Трамп, многократно обещавший «мир посредством силы», просто спрыгнет с этой темы и переключится на что-то другое, оставив европейцам самим разбираться с Украиной и Россией. Конечно, это более реалистичный вариант, чем розовые надежды на то, что Трамп сдержит свое слово и жестко накажет Путина за отказ прекращать огонь.

Но это все равно лучше, чем то, что могло бы нас ожидать, если бы не вмешательство европейцев: Трамп принуждал бы нас ко все новым и новым уступкам Путину. Именно к этому Трампа подталкивал Уиткофф, убеждая, что только таким путем можно прийти к согласию Путина на прекращение огня. Против такого подхода выступал Рубио. И если Трамп вскоре переключится на «другие приоритеты», это будет означать, что Рубио с помощью европейцев сумел переиграть Уиткоффа и Путина в борьбе за мозги Трампа.

Но пока еще рано утверждать, что это случилось. Слова Рубио — это не слова Трампа. А Трамп остается непредсказуемым.

Юрий Вишневский, «Деловая столица»

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