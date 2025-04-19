В Новополоцке заметили «Тиктокларек» 1 19.04.2025, 12:01

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Что продают и кому пообещали скидки?

В Новополоцке Витебской области заметили «Тиктокларек». И нет, продают там не технику для блогеров, а фрукты, овощи, орехи. Журналист Telegraf.news посмотрел цены и узнал, что думают люди о клубнике в этой торговой точке.

Судя по ролику, в ларьке продают огурцы (за кило — 7,58 рубля), пекинскую капусту (1 кг — 6,5), есть и обычная, но ценники не видны, грецкие орехи (11,99 рубля за килограмм). Еще предложили редиску, яблоки (один из сортов — 4,21 рубля за кило), томаты, апельсины, виноград, киви (9,5), лук, клубнику, болгарские перцы и не только.

Подписчикам аккаунта ларька в TikTok пообещали скидку 5-10% по дисконтной карте.

По клубнике есть два комментария. Одна пользовательница TikTok посчитала ее вкусной, а у другой была претензия: «Сегодня купили в вашем ларьке на Мариненко клубнику, сверху крупная, а дальше мелкая… Конечно, все понятно, но не за 28 р./кг».

Автор видео и, соответственно, представитель ларька ответил: «Она же неплохая, свежая, только приехала. Я понимаю, что 28 — не дешево, но, поверьте, я ее не мешал с мелкой. И из контейнера ни одной плохой».

На другом видео показали арбузы.

«Цены как цены, все по сезону!!» — написала еще одна комментаторша.

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