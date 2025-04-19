В ГУР показали, как дроны уничтожают стратегические объекты россиян

В ГУР показали, как дроны уничтожают стратегические объекты россиян2
- 19.04.2025, 12:10
Видеофакт.
Операторы дронов ГУР нанесли точные удары по стратегическим объектам оккупантов на фронте. Результат этих атак, демонстрирует уничтожение важных вражеских позиций.
Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.
Спецподразделение Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли очередные удары по врагу. Боевая работа операторов FPV-дронов не останавливается.
На видео, обнародованном защитниками, зафиксированы результаты точных ударов дронов по позициям противника.
Уничтожены наблюдательные пункты и средства радиоэлектронной борьбы, которые враг использовал для препятствий украинским беспилотникам.
Оккупанты и в дальнейшем теряют технику и контроль над передовыми позициями.