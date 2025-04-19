В ГУР показали, как дроны уничтожают стратегические объекты россиян 2 19.04.2025, 12:10

Видеофакт.

Операторы дронов ГУР нанесли точные удары по стратегическим объектам оккупантов на фронте. Результат этих атак, демонстрирует уничтожение важных вражеских позиций.

Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.

Спецподразделение Тимура Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли очередные удары по врагу. Боевая работа операторов FPV-дронов не останавливается.

На видео, обнародованном защитниками, зафиксированы результаты точных ударов дронов по позициям противника.

Уничтожены наблюдательные пункты и средства радиоэлектронной борьбы, которые враг использовал для препятствий украинским беспилотникам.

Оккупанты и в дальнейшем теряют технику и контроль над передовыми позициями.

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