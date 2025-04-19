Оплата картой в минском метро теперь проходит по-новому 19.04.2025, 12:19

В Сбер Банке изменили подход.

Сбер Банк изменил механизм списания денег с карточки за проезд в метро и поездах городских линий.

Раньше несколько оплат объединяли в одну транзакцию, но теперь все будет иначе.

И такой способ долгое время путал белорусов. Средства списывались в среднем за три поездки, которые иногда совершались даже в разные дни.

Некоторые успевали о них забыть. А потом удивлялись списанной сумме.

А как теперь?

В банке провели исследование и решили отказаться от прежней системы.

Как рассказали порталу Tochka.by, деньги отныне списывают отдельно за каждую поездку.

При этом небольшая задержка все же останется. В общественном транспорте деньги списываются не так быстро, как в магазине, кафе или аптеке.

«Пассажиры, которые прикладывают банковские карточки к валидатору, платят столько же, но не стоят в очередях и не берут в руки жетоны или билеты. Это удобно», – отмечают в Сбер Банке.

Если на карте не хватает денег, то поездка все же будет оплачена, но возникнет задолженность.

Карточка автоматически попадет в стоп-лист валидатора, использовать ее для оплаты проезда будет уже нельзя.

Кстати, контролировать оплату за совершенные поездки можно в специальном личном кабинете. Для этого нужно пройти регистрацию и добавить свою карту.

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