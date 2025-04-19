Оплата картой в минском метро теперь проходит по-новому
- 19.04.2025, 12:19
В Сбер Банке изменили подход.
Сбер Банк изменил механизм списания денег с карточки за проезд в метро и поездах городских линий.
Раньше несколько оплат объединяли в одну транзакцию, но теперь все будет иначе.
И такой способ долгое время путал белорусов. Средства списывались в среднем за три поездки, которые иногда совершались даже в разные дни.
Некоторые успевали о них забыть. А потом удивлялись списанной сумме.
А как теперь?
В банке провели исследование и решили отказаться от прежней системы.
Как рассказали порталу Tochka.by, деньги отныне списывают отдельно за каждую поездку.
При этом небольшая задержка все же останется. В общественном транспорте деньги списываются не так быстро, как в магазине, кафе или аптеке.
«Пассажиры, которые прикладывают банковские карточки к валидатору, платят столько же, но не стоят в очередях и не берут в руки жетоны или билеты. Это удобно», – отмечают в Сбер Банке.
Если на карте не хватает денег, то поездка все же будет оплачена, но возникнет задолженность.
Карточка автоматически попадет в стоп-лист валидатора, использовать ее для оплаты проезда будет уже нельзя.
Кстати, контролировать оплату за совершенные поездки можно в специальном личном кабинете. Для этого нужно пройти регистрацию и добавить свою карту.