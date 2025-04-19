NYT: США имеют серьезный план прекращения огня, на который согласна Украина

NYT: США имеют серьезный план прекращения огня, на который согласна Украина7
- 19.04.2025, 12:27
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Но РФ выдвинула новые требования.
США действительно имеют серьезный план прекращения огня, на который Украина фактически согласилась в середине марта. Впрочем, россияне медлили и настаивали на своих условиях, пишет The New York Times.
США считали, что договорились о частичном прекращении огня - одно для предотвращения атак на энергетическую инфраструктуру, а другое в Черном море. Последнее так и не вступило в силу.
«Но россияне медлили, настаивая на новых условиях, включая «денацификацию» украинского правительства и отставку (президента Украины Владимира Зеленского - ред.) Зеленского», - пишет издание.