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NYT: США имеют серьезный план прекращения огня, на который согласна Украина

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  • 19.04.2025, 12:27
  • 2,494
NYT: США имеют серьезный план прекращения огня, на который согласна Украина

Но РФ выдвинула новые требования.

США действительно имеют серьезный план прекращения огня, на который Украина фактически согласилась в середине марта. Впрочем, россияне медлили и настаивали на своих условиях, пишет The New York Times.

США считали, что договорились о частичном прекращении огня - одно для предотвращения атак на энергетическую инфраструктуру, а другое в Черном море. Последнее так и не вступило в силу.

«Но россияне медлили, настаивая на новых условиях, включая «денацификацию» украинского правительства и отставку (президента Украины Владимира Зеленского - ред.) Зеленского», - пишет издание.

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