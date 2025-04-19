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Можно ли выбрасывать крошки от освященных продуктов на Пасху?

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  • 19.04.2025, 12:51
Можно ли выбрасывать крошки от освященных продуктов на Пасху?

Есть глубокие народные традиции на этот счет.

Празднование Пасхи всегда было наполнено глубоким содержанием, сакральными символами и уважением каждой детали. Паски (куличи), писанки и крашанки – не просто угощения, а важные элементы обрядности, которые проходят через освящение и молитву.

Именно поэтому после праздников у многих возникает вопрос: что делать с остатками пищи – в частности, с крошками от пасок или скорлупой от яиц. OBOZ.UA разбирался, можно ли их выбрасывать и есть ли определенные правила обращения с ними.

Крошки – не мусор

В традиционной культуре хлеб всегда был символом жизни, благополучия и божьего благословения, а освященная паска – еще и олицетворением Воскресения и победы жизни над смертью. По этой причине выбрасывать крошки от паски в мусорник считалось грехом или по меньшей мере неуважением.

Во многих селах до сих пор сохранилась традиция собирать все крошки с пасхального стола в отдельный сосуд. Эти остатки не выбрасывают – их либо отдают птицам, либо закапывают в землю, считая, что так земля принимает благословение и возвращает урожай.

Скорлупа как оберег и удобрение

Так же уважительно украинцы относились и к скорлупе от пасхальных яиц. Согласно поверьям, она имеет защитную силу, особенно если происходит от освященного яйца. В некоторых регионах скорлупу измельчали пальцами, а затем насыпали в маленькие красные мешочки из ткани – такие обереги вешали у дверей или клали под подушку больным.

Символическое применение имела также традиция закапывания скорлупы на огороде или в поле, как призыв к щедрому урожаю. Если не было возможности отправиться в поле, скорлупу можно было зарыть в горшок с домашним растением – это считалось хорошим знаком и одновременно служило природным удобрением.

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