Глава немецких католиков ударил в Путина и РПЦ 19.04.2025, 12:59

Они действуют не по-христиански.

Председатель Конференции католических епископов Германии Георг Бетцинг (Georg Bätzing) назвал действия Владимира Путина «нехристианскими» и раскритиковал близость Русской православной церкви (РПЦ) и властей РФ. С такими словами Бетцинг выступил в интервью газете Kölnische Rundschau, опубликованном в субботу, 19 апреля, в преддверии Пасхи, передает «Немецкая волна».

«Путин с его националистической манией величия стоит рядом с московским патриархом в пасхальную ночь и держит в руке свечу. Ужасно, что они все еще хотят выставить свои нехристианские действия как христианские», - сказал Бетцинг.

«Вторжение в Украину три года назад. Выборы Дональда Трампа. Это мир эгоистов под девизом: «Если кто-то думает о себе, то думает и обо всех» - продолжил епископ. - «Но Пасха пишет противоположную историю. Пасха означает: нет, не если каждый думает о себе, то думает и обо всех. Но - если каждый думает обо всех». Бетцинг призвал к любви к людям и солидарности, назвав это «пасхальным посланием».

Руководство РПЦ за войну в Украине

После вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года руководство РПЦ поддержало российские власти и отлучило ряд антивоенно настроенных священников. В марте 2024 года общественная организация «Всемирный русский народный собор» под эгидой РПЦ и председательством патриарха Кирилла назвала вторжение в Украину «священной войной» и заявила, что «вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России».

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