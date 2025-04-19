Гаишники пересадyт на белорусские мотоциклы 3 19.04.2025, 13:07

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Стало известно, как выглядит Minsk СХ 650.

Гаишники Центрального РОВД Минска пересядут на новые мотоциклы от минского «МотоВелоЗавода».

Как сообщают в МВД, новый мотоцикл ДПС Minsk СХ 650 создан специально для предупреждения правонарушений среди владельцев мототранспорта, передает «Еврорадио».

Транспортное средство оборудовано защитой двигателя и радиатора, имеет видеорегистратор. Безопасность водителей будут обеспечивать боковые дуги и адаптеры. В МВД уверяют, что по своим техническим характеристикам «мотоцикл не уступает иностранным аналогам». Так ли это на самом деле, покажет время.

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