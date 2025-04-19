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На всех метеостанциях Беларуси обновлены рекорды тепла

  • 19.04.2025, 13:24
На всех метеостанциях Беларуси обновлены рекорды тепла

В том числе два месячных максимума.

В Беларуси продолжается вторая с начала апреля волна аномально теплой погоды. 18 апреля на всех метеостанциях обновлены температурные рекорды, в том числе абсолютный и два локальных месячных — в Верхнедвинске и Езерище на севере Витебской области, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета.

В Верхнедвинске воздух прогрелся до 27,9 градуса. Дневной максимум до этого составлял 22,1 (18 апреля 1959 года), месячный — 27,2 (23 апреля 1950 года).

В Езерище температура поднялась до 27 градусов. Дневной максимум был равен 18,4 градуса (в 2013 году), месячный — 26,7 (29 апреля 2012 года).

Теплее всего было в Бресте, где зафиксирован новый абсолютный рекорд дня — 28,2 градуса (прежний — 22,9 на станции «Полесская» в Лунинецком районе в 2005 году). Локальный экстремум в этом областном центре продержался 25 лет (22,6). На «Полесской» воздух прогрелся до 25,3 градуса.

В Минске и трех областных центрах переписаны рекорды дня 66-летней давности.

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