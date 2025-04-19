«А рыбку нам сегодня привезут?»3
- 19.04.2025, 13:40
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Минчанка заказала два ящика семги за 270 рублей, но так и не получила заказ.
Минчанка хотела попробовать 10 килограмм семги, но после перечисления денег заказ ей так и не привезли, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Минчанка заказала через Instagram 10 кг красной рыбы за 270 рублей. Она внесла полную предоплату, но товар так и не получила.
За 5 кг филе семги продавец просил всего 135 рублей, когда в действительности его стоимость — не менее 400 рублей, отметили в милиции.
Судя по скриншотам переписки, продавец просто перестал отвечать ей в Telegram.
— Сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности Заводского РУВД проводят проверку, — сообщили в ГУВД.
На 19 апреля Instagram-страница магазина все еще доступна. При заказе 10-килограммового ящика филе семги за 220 рублей там предлагают еще и 5 кило в подарок.