Reuters: Израиль все еще рассматривает возможность атаки на ядерные объекты Ирана 19.04.2025, 13:49

Планы включают сочетание авиаударов и операций коммандос.

Израиль не исключает атаки на ядерные объекты Ирана в ближайшие месяцы, несмотря на то, что президент Дональд Трамп сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США пока не готовы поддержать такой шаг, сообщили израильский чиновник и два других источника, знакомых с ситуацией, пишет Reuters.

Переговорщики США и Ирана должны провести второй раунд предварительных переговоров по ядерной программе в Риме 19 апреля.

За последние месяцы Израиль предложил администрации Трампа ряд вариантов атаковать иранские объекты, в том числе некоторые с временными рамками конца весны и лета, сообщили источники. Планы включают сочетание авиаударов и операций коммандос, которые различаются по степени серьезности и могут отбросить способность Тегерана вооружить свою ядерную программу всего на несколько месяцев или на год или больше, сообщили источники.

В среду газета New York Times сообщила, что Трамп заявил Нетаньяху на встрече в Белом доме в начале этого месяца, что Вашингтон хочет отдать приоритет дипломатическим переговорам с Тегераном и что он не готов поддержать удар по ядерным объектам страны в краткосрочной перспективе.

Но израильские чиновники теперь считают, что их военные могли бы вместо этого нанести ограниченный удар по Ирану, который потребует меньшей поддержки США. Такая атака была бы значительно меньше тех, которые Израиль изначально предлагал.

Неясно, будет ли Израиль предпринимать такие действия и когда, особенно с началом переговоров по ядерной сделке. Такой шаг, скорее всего, оттолкнет Трампа и может поставить под угрозу более широкую поддержку Израиля со стороны США.

Части планов были ранее представлены администрации Байдена в прошлом году, сообщили Reuters два бывших высокопоставленных чиновника администрации Байдена. Почти все они требовали значительной поддержки США посредством прямого военного вмешательства или обмена разведданными. Израиль также попросил Вашингтон помочь Израилю защитить себя, если Иран ответит.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию Совет национальной безопасности США сослался на комментарии Трампа, сделанные в четверг, когда он сообщил журналистам, что не отговаривал Израиль от атаки, но и не «спешит» поддерживать военные действия против Тегерана.

— Я думаю, что у Ирана есть шанс стать великой страной и жить счастливо без смертей, — говорил Трамп. — Это мой первый вариант. Если есть второй вариант, я думаю, это было бы очень плохо для Ирана, и я думаю, что Иран хочет поговорить.

Офис премьер-министра Израиля не сразу ответил на запрос о комментарии.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил Reuters, что решение по иранскому удару пока не принято. А высокопоставленный представитель иранских служб безопасности заявил, что Тегеран знал о планах Израиля и что нападение вызовет «жесткий и решительный ответ со стороны Ирана».

— У нас есть разведданные из надежных источников о том, что Израиль планирует крупную атаку на ядерные объекты Ирана. Это вызвано недовольством текущими дипломатическими усилиями в отношении ядерной программы Ирана, а также потребностью Нетаньяху в конфликте как средстве политического выживания, — сообщил чиновник агентству Reuters.

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