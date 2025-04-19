За что у Шакутина отобрали «Амкодор»? 4 19.04.2025, 13:57

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Причины известны.

Александр Шакутин больше не председатель совета директоров холдинга «Амкодор». Как обратил внимание Plan B., фамилия бизнесмена 7 апреля исчезла из списка руководителей на официальном сайте крупнейшего частного до недавнего времени машиностроительного холдинга. Во главе «Амкодора» в должности исполнительного директора теперь находится Андрей Тризно — глава ревизионной комиссии Союза юристов Беларуси, бывший главный финансист управделами Лукашенко и экс-председатель наблюдательного совета «Паритетбанка», пишет Plan B.

О том, что в холдинге, акционером и главным владельцем которого с начала 2000-х годов являлся Александр Шакутин, происходят большие изменения, стало известно в марте текущего года. Тогда Мингорисполком, представлявший государство в капитале «Амкодора», своим решением ввел внешнее управление в холдинге. Управляющей компанией стал БелАЗ.

Причины, чтобы передать государству, фактически национализировать «Амкодор», не назывались. Но о них давно известно. В частности, это удручающая финансовая ситуация на некогда процветавшем предприятии. Которая стала следствием, в том числе, и управленческих ошибок его акционеров во главе с Шакутиным.

Холдинг «Амкодор», как подсчитал Plan B., заработал в прошлом году на ключевом для себя (80% от всех продаж) российском рынке около 1,7 тыс. долларов прибыли. Такая «эффективность» Александра Шакутина и его команды стала причиной, переполнившей чашу терпения властей.

Что произошло

У холдинга «Амкодор» — самая разветвленная производственно-сбытовая сеть в России среди всех белорусских предприятий.

Это – 15 компаний. 13 сбытовых и 3 – производственные. Две дилерские структуры в 2023-2024 годах не вели деятельность, а брянский завод «Амкодор-Брянск» с 2022 года по неизвестным причинам не публикует свои финансовые результаты.

Из оставшихся 12 – 8 в прошлом году нарастили продажи. В том числе — два сборочных производства. К примеру, у завода «Амкодор-Онего», расположенного в Петрозаводске, они выросли почти в два раза. У недавно запущенного в Башкорстостане «Амкодор-Агиделя» – в 59,8 раза.

Общая сумма продаж ими и дилерами (в Москве, Гатчине, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге и т.д.) составила в прошлом году около 140 млн долларов. На локализованные производства (без учета «Амкодор-Брянск»), правда, пока приходится менее 20%.

Продажи к прошлому году выросли примерно на 15%. Но эффекта, как оказывается, это не дало почти никакого. Прибыль сократилась у 5 участников сети (включая «Амкодор-Онего»), а 3 (включая «Амкодор-Агидель») — закончили год с убытками. Для сравнения: по итогу 2023 года убыточными были два российских предприятий холдинга. Сумма прибыли оказалась всего на 157 тыс. российских рублей (около 1,7 тыс. долларов) больше, чем убытков.

Есть, конечно, еще завод «Амкодор-Брянск» с засекреченной бухгалтерией. Но зная его показатели до 2022 года, можно предположить, что заметного плюса в эту строку он не внес бы. Ну и собственно секретят данные зачастую не от хорошей жизни.

Что есть

У команды, которую основной акционер «Амкодора» годами собирал в том числе из бывших отставников министерств и госзаводов (до марта 2025 года поочередно руководителем трех предприятий в Башкорстостане работал бывший помощник Лукашенко Федор Доматенко), не оказалось, чем ответить на вызовы.

Шакутин и Ко оказались не в состоянии ответить на санкции, парализовавшие доставку отдельных комплектующих. Китайским и прочим конкурентам, заваливающим российский рынок более дешевой и уже более качественной продукцией. Дать ответ властям — за постоянную кредитную поддержку и доступ к госзаказам.

Акционер и его команда оказались не конкурентноспособны даже глазах партнеров-россиян. Пару лет назад миллиардеры Махмудов и Бокарев позвали Шакутина помогать возрождать российское тракторостроение – восстанавливать за 450 млн долларов Липецкий тракторный завод. В рамках совместного предприятия с паритетным участием. С помощью кредитной поддержки госкорпорации ВЭБ. Но в прошлом году передумали. Пробуют договориться с китайцами или турками.

И в итоге Александр Шакутин остался один на один – с персональными и секторальными санкциями, с кредиторами, с конкурентами и с все более проявляющими недовольство регуляторами. Кстати, ситуация очень схожа с той, в которой оказался в свое время бывший глава «Амкодора» — Василий Шлындиков. Собственно, у него и его команды в начале 2000-х врач и аптекарь Александр Шакутин с помощью государства и унаследовал холдинг «Амкодор».

Помогали ему тащить эту махину сначала непальский партнер Упендра Махато, потом новополоцкий нефтетрейдер Николай Воробей. Но они — кто по своей воле, кто не по своей — вышли из этого бизнеса. Шакутин попытался тянуть бизнес семейным кругом. Один из самых многообещающих активов, петрозаводский завод «Амкодор-Онего», даже доверил Александру Шакутину-младшему. Тот с него ушел в 2022 году. А Шакутин-старший не хотел сам уходить – отдавать кому-то дело, на которые потратил более чем 20 лет. И в итоге его ушли.

Появится ли еще один Шлындиков-Шакутин, желающий поучаствовать в реприватизации известного промышленного предприятия, покажет время. Однако наиболее вероятный вариант – это возвращение заблудшей овцы на полное содержание бюджета. Или, еще как вариант, передача заводов холдинга кому-то более успешному, чем Шакутин, — в нагрузку.

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