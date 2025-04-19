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Конгрессмен-республиканец побывал на передовой в Украине и подписал снаряд для Путина

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  • 19.04.2025, 14:05
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Конгрессмен-республиканец побывал на передовой в Украине и подписал снаряд для Путина
Брайан Фицпатрик

Послание было доставлено точно в цель.

Американский конгрессмен из Республиканской партии Брайан Фицпатрик побывал на передовой в Украине. Об этом он написал в Facebook 18 апреля.

«Для меня было большой честью доставить очень «личное» послание [нелегитимному президенту страны-агрессора РФ] Владимиру Путину с передовой у российской границы. Единственные детали, которыми можно поделиться, – это то, что послание было доставлено точно в цель», — сообщил американский политик. На снаряде, как видно на опубликованном видео, было написано: «Мир через силу».

Фицпатрик также поделился впечатлениями визита на передовую. По его словам, территория, где он находился, раньше была лесом, который полностью сожгли россияне. Оккупанты занимаются беспорядочным сжиганием и разрушением гражданских районов, добавил он. «Они заваливают вас телами, артиллерией без особого раздумья», – описал стиль ведения войны РФ политик.

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