Как оригинально покрасить яйца на Пасху: обновленный бабушкин способ 19.04.2025, 14:14

К луковой шелухе надо кое-что добавить.

Старый традиционный способ окрашивания пасхальных яиц на Пасху в отваре из луковой шелухи никого не удивит. Но есть оригинальный метод обновить этот бабушкин лайфхак.

Для этого нужно взять сливочное масло, которое поможет сделать на яичках еще и узор. Этим способом поделились на странице «Просто и вкусно» в Facebook.

Понадобится:

Луковая шелуха

Вода

2 ст л 9% уксуса на 1 л воды

Яйца

Соль

Сливочное масло.

Как покрасить

Для начала ставим вариться луковой шелухи. Параллельно с ним готовим яйца, добавив в воду немного соли.

Когда отвар будет готов, добавляем туда уксус.

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