Как оригинально покрасить яйца на Пасху: обновленный бабушкин способ
- 19.04.2025, 14:14
К луковой шелухе надо кое-что добавить.
Старый традиционный способ окрашивания пасхальных яиц на Пасху в отваре из луковой шелухи никого не удивит. Но есть оригинальный метод обновить этот бабушкин лайфхак.
Для этого нужно взять сливочное масло, которое поможет сделать на яичках еще и узор. Этим способом поделились на странице «Просто и вкусно» в Facebook.
Понадобится:
Луковая шелуха
Вода
2 ст л 9% уксуса на 1 л воды
Яйца
Соль
Сливочное масло.
Как покрасить
Для начала ставим вариться луковой шелухи. Параллельно с ним готовим яйца, добавив в воду немного соли.
Когда отвар будет готов, добавляем туда уксус.