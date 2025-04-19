Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция
- 19.04.2025, 13:00
Церемония проходит в иерусалимском Храме Воскресения.
Ежегодная церемония сходения Благодатного огня в иерусалимском Храме Воскресения состоится 19 апреля, в канун Пасхи. Событие началось в 10:15 по иерусалимскому и минскому времени.
Ряд каналов в YouTube ведут прямую трансляцию из Иерусалима.
Процессия во главе с армянским православным патриархом Иерусалима сначала обойдет Кувуклию (главный алтарь), а затем пройдет к Армянскому Боковому алтарю.
В 11:00 начнется церемония торжественной запечатывания Гроба Господня.
Около 12:10 представители Армянского православного духовенства вместе с духовенством Коптской и Сирийской церквей отправятся из Армянской Ризницы в Алтарь Кафоликон, где традиционно обратятся к греческому православному патриарху.
Приблизительно в 12:20 служитель греческого патриархата занесет в Кувуклию лампаду, плотно закрытую в соответствии с обрядом.
В 12:30 начнется крестный ход греческого православного духовенства, который трижды обойдет вокруг Кувуклии. После завершения процессии патриарх разденется перед входом в святыню, а его сослужители помогут ему подготовиться ко входу внутрь для молитвы.
В 12:55 греческий патриарх вместе с архимандритом войдут в Кувуклию, чтобы зажечь свечи от Благодатного огня, после чего огонь будет передан верующим.
В 13:10 патриарх вместе с духовенством покинут святыню. После этого начнется крестное шествие с участием армянского православного духовенства, которое будет сопровождать коптское и сирийское православные общины.
Завершение армянской части церемонии намечено на 14:30.