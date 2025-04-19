Схождение Благодатного огня в Иерусалиме: прямая трансляция 19.04.2025, 13:00

Церемония проходит в иерусалимском Храме Воскресения.

Ежегодная церемония сходения Благодатного огня в иерусалимском Храме Воскресения состоится 19 апреля, в канун Пасхи. Событие началось в 10:15 по иерусалимскому и минскому времени.

Ряд каналов в YouTube ведут прямую трансляцию из Иерусалима.

Процессия во главе с армянским православным патриархом Иерусалима сначала обойдет Кувуклию (главный алтарь), а затем пройдет к Армянскому Боковому алтарю.

В 11:00 начнется церемония торжественной запечатывания Гроба Господня.

Около 12:10 представители Армянского православного духовенства вместе с духовенством Коптской и Сирийской церквей отправятся из Армянской Ризницы в Алтарь Кафоликон, где традиционно обратятся к греческому православному патриарху.

Приблизительно в 12:20 служитель греческого патриархата занесет в Кувуклию лампаду, плотно закрытую в соответствии с обрядом.

В 12:30 начнется крестный ход греческого православного духовенства, который трижды обойдет вокруг Кувуклии. После завершения процессии патриарх разденется перед входом в святыню, а его сослужители помогут ему подготовиться ко входу внутрь для молитвы.

В 12:55 греческий патриарх вместе с архимандритом войдут в Кувуклию, чтобы зажечь свечи от Благодатного огня, после чего огонь будет передан верующим.

В 13:10 патриарх вместе с духовенством покинут святыню. После этого начнется крестное шествие с участием армянского православного духовенства, которое будет сопровождать коптское и сирийское православные общины.

Завершение армянской части церемонии намечено на 14:30.

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