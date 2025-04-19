Соловьев выдал абсолютно безумную идею 10 19.04.2025, 14:22

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Владимир Соловьев

Даже гости в студии пропагандиста восприняли ее с недоумением.

Российский пропагандист Владимир Соловьев выдал новую «идею» о том, что Львов и Ивано-Франковск - «замечательные китайские города», пишет УНИАН.

В эфире своей пропагандистской программы, фрагмент которой появился в сети, кремлевский рупор размечтался, что Россия заберет себе всю территорию Украины, кроме западных областей. Львовскую и Ивано-Франковскую области он «предложил» оккупировать Китаю.

«Свою часть (Украины - УНИАН) мы забираем. А Львов - замечательный китайский город. Нет? Не нравится Львов китайский? А мне очень нравится. Кстати, Ивано-Франковск... Русинов вон, а на их земле китайцы», - выдал Соловьев.

Стоит отметить, что гости в студии восприняли с удивлением, кивая головой, что не согласны с такой «идеей».

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