Соловьев выдал абсолютно безумную идею

Соловьев выдал абсолютно безумную идею10
- 19.04.2025, 14:22
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Даже гости в студии пропагандиста восприняли ее с недоумением.
Российский пропагандист Владимир Соловьев выдал новую «идею» о том, что Львов и Ивано-Франковск - «замечательные китайские города», пишет УНИАН.
В эфире своей пропагандистской программы, фрагмент которой появился в сети, кремлевский рупор размечтался, что Россия заберет себе всю территорию Украины, кроме западных областей. Львовскую и Ивано-Франковскую области он «предложил» оккупировать Китаю.
«Свою часть (Украины - УНИАН) мы забираем. А Львов - замечательный китайский город. Нет? Не нравится Львов китайский? А мне очень нравится. Кстати, Ивано-Франковск... Русинов вон, а на их земле китайцы», - выдал Соловьев.
Стоит отметить, что гости в студии восприняли с удивлением, кивая головой, что не согласны с такой «идеей».