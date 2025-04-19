Премьер Баварии: Решение по Taurus для Украины будет принимать Мерц 1 19.04.2025, 14:30

Фридрих Мерц

Политик назвал ракеты лучшим оружием Германии.

Премьер-министр Баварии и лидер ХСС, сестринской партии победительницы федеральных выборов ХДС, Маркус Зедер заявил, что решение о возможной отправке дальнобойных ракет Taurus Украине будет принимать будущий канцлер Фридрих Мерц.

Заявление Зедера приводит n-tv.

«Это будет решать новый канцлер», – отметил премьер Баварии.

В то же время он указал на ограниченность ресурсов немецких ВВС.

«Однако, прежде всего, нам нужно как можно больше Taurus для нас самих», – сказал Зедер.

Он назвал ракеты Taurus «лучшим оружием, которое мы имеем», а также добавил, что «даже русские уважают его».

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