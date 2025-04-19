Тепло переменчиво: какой будет погода на пасхальные праздники в Беларуси 19.04.2025, 14:38

Синоптики поделились прогнозом.

На Пасху беларусы порадуются теплой погоде, а с понедельника уже немного похолодает.

В субботу, 19 апреля, погода в основном определяется областью повышенного атмосферного давления в теплой воздушной массе, сообщает Белгидрометцентр.

На западе страны почувствуется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, однако на западе возможны кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер южный, умеренный, утром и днем местами порывистый. Температура воздуха ночью +8..+14°C, днем от +19°C по западу до +26°C по востоку страны. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем немного снизится.

На Пасху, 20 апреля, погода будет определяться фронтальными системами из Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а утром и днем – на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром – слабый туман. Ветер южной четверти, умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°C, днем +17..+22°C, на юге и юго-востоке – до +25°C.

А вот уже с понедельника, 21 апреля, начнет понемногу холодать: ожидаются кратковременные дожди местами по стране, днем возможны грозы. Ночью и утром – слабый туман. Ветер переменных направлений, умеренный, при грозах – порывистый. Температура воздуха ночью +7..+13°C, днем от +18°C по северу до +26°C по югу.

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