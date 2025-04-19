В одну из недель мая белорусы поработают всего лишь два дня

В одну из недель мая белорусы поработают всего лишь два дня1
- 19.04.2025, 15:18
И это не единственный приятный сюрприз.
Неделя с 28 апреля по 4 мая будет особенно короткой: беларусы поработают всего два дня — 30 апреля и 2 мая. Сайт «Зеркало» рассказал, как будем трудиться в мае.
Май в Беларуси начнется с отдыха — 1 мая, Праздник труда, официально выходной.
На работу выходим в пятницу, 2 мая, а затем снова отдыхаем два дня — субботу и воскресенье.
Вторая неделя мая тоже будет укороченной: только четыре рабочих дня, ведь 9 мая, День Победы, — тоже выходной.
Остальные недели месяца будут стандартными — по пять рабочих дней.
Напомним, что 29 апреля (вторник) — это Радуница, которая признана официальным выходным. А рабочий понедельник 28 апреля переносится на субботу 26-го. В итоге выходными будут три дня — 27,28, 29 апреля — потом 30 апреля и 2 мая — рабочие.