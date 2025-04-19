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В одну из недель мая белорусы поработают всего лишь два дня

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  • 19.04.2025, 15:18
В одну из недель мая белорусы поработают всего лишь два дня

И это не единственный приятный сюрприз.

Неделя с 28 апреля по 4 мая будет особенно короткой: беларусы поработают всего два дня — 30 апреля и 2 мая. Сайт «Зеркало» рассказал, как будем трудиться в мае.

Май в Беларуси начнется с отдыха — 1 мая, Праздник труда, официально выходной.

На работу выходим в пятницу, 2 мая, а затем снова отдыхаем два дня — субботу и воскресенье.

Вторая неделя мая тоже будет укороченной: только четыре рабочих дня, ведь 9 мая, День Победы, — тоже выходной.

Остальные недели месяца будут стандартными — по пять рабочих дней.

Напомним, что 29 апреля (вторник) — это Радуница, которая признана официальным выходным. А рабочий понедельник 28 апреля переносится на субботу 26-го. В итоге выходными будут три дня — 27,28, 29 апреля — потом 30 апреля и 2 мая — рабочие.

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