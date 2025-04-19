Украинские военные впервые уничтожили российский локомотив 19.04.2025, 15:19

Удар дроном показали на видео.

Украинские военные впервые уничтожили российский локомотив. Видео с моментом удара показали в ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 152 отдельную егерскую бригаду.

Украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи на фронте, уничтожая вражескую технику и инфраструктуру.

Воины 152-й отдельной егерской бригады ВСУ впервые уничтожили российский локомотив, который использовался для перемещения военной техники и грузов на оккупированных территориях.

На кадрах видео защитники дроном поразили стратегически важный транспортный объект противника.

Это является важным этапом в уничтожении логистических маршрутов, которые Россия использует для снабжения своих войск на территориях Украины.

Локомотив имеет важное значение для армии агрессора, поскольку обеспечивает доставку военных материалов, боеприпасов и техники. Уничтожение этого объекта серьезно усложняет снабжение на передовой.

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