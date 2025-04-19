Украинские военные впервые уничтожили российский локомотив
- 19.04.2025, 15:19
Удар дроном показали на видео.
Украинские военные впервые уничтожили российский локомотив. Видео с моментом удара показали в ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 152 отдельную егерскую бригаду.
Украинские защитники продолжают выполнять боевые задачи на фронте, уничтожая вражескую технику и инфраструктуру.
Воины 152-й отдельной егерской бригады ВСУ впервые уничтожили российский локомотив, который использовался для перемещения военной техники и грузов на оккупированных территориях.
На кадрах видео защитники дроном поразили стратегически важный транспортный объект противника.
Это является важным этапом в уничтожении логистических маршрутов, которые Россия использует для снабжения своих войск на территориях Украины.
Локомотив имеет важное значение для армии агрессора, поскольку обеспечивает доставку военных материалов, боеприпасов и техники. Уничтожение этого объекта серьезно усложняет снабжение на передовой.