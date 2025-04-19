Космические чудаки7
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 19.04.2025, 15:35
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Путин неожиданно явил пример низкопоклонства перед США.
Пример низкопоклонства перед достижениями Соединённых Штатов неожиданно явил Путин. Он решил похвалить Маска, обставившего «Роскосмос»:
— Такие люди нечасто появляются в человеческой популяции — заряженные на определенную идею. Даже если она сегодня кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев.
Позвольте, это опять отсылки к советской античности. Между прочим, без упоминания, что сталинский ГУЛАГ (возрождаемый сегодня в России начальством) едва не убил Королёва.
Стоило бы не Маска поминать, а выступить с апологией «их» капитанов космической индустрии – «хохломиста» Рогозина и его преемника Борисова, оценить великий подвиг строительства космодрома «Восточный». Да и себя не забыть – напомнить, как обещал в 2019 году полёты российских космонавтов на Марс и Луну. Раз сказал, считай уже слетали – можно создать музей обещаний.
Если такие, как Маск, «появляются раз в столетие», то, пожалуй, такие космические чудаки, как Путин и Рогозин, являются миру раз в тысячелетие. Об этом грандиозном явлении и стоит говорить.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»