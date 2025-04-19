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В Беларуси на аукцион выставили необычный велосипед «из прошлого»

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  • 19.04.2025, 15:41
  • 1,972
В Беларуси на аукцион выставили необычный велосипед «из прошлого»

Его начальная цена сравнима с зарплатой многих белорусов.

В Беларуси интернет-площадке Ay.by продается велосипед советских времен. Его начальная цена на аукционе сравнима с зарплатой многих белорусов, пишет «Зеркало».

«Детский велосипед ВД (СССР), изготовленный на Ленинградском заводе спортивных изделий в середине 1960-х годов. Отлично подойдет для антуража, для рекламы веломагазина, так и для фотостудии», — говорится в описании объявления.

Начальная цена — 1600 рублей.

У продавца на площадке более 270 объявлений. Кроме велосипеда и антиквариата он, например, продает произведенный в Украине трактор ЮМЗ — за 4600 рублей, то есть около трех «трехколесников».

Для сравнения: медианная зарплата в ноябре прошлого года до уплаты налогов была 1 792,2 рубля. На руки это около 1541 рубля. То есть половина работников имели такой доход и ниже.

В Беларуси медианную зарплату определяют два раза за год — в мае и ноябре. Это показывает середину «зарплатного ряда». Для примера возьмем выплаты условных пяти работников: 430 рублей, 400 рублей, 500 рублей, 1200 рублей и 670 рублей. Средняя зарплата в таком случае будет 640 рублей, а медианная — 500 рублей, так как половина работников зарабатывает больше этой суммы, другая — меньше. То есть медианная зарплата предполагает, что 50% работников получают меньше этого значения, а 50% работников — больше.

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