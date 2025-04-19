«Поколение Ни-ни»: в каких странах Европы молодежь живет с родителями и почему 2 19.04.2025, 15:54

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В Польше более половины молодых людей предпочитают жить с родителями.

В Европе молодые люди до 34 лет дольше всего живут с родителями в странах Южной и Восточной Европы. Лидерами по доле молодежи, проживающей с родителями, являются Черногория (69%), Албания (66%), Хорватия (64%), Словакия (57%), Сербия (55%). Как пишет zn.ua, об этом свидетельствуют данные Евростат и аналитика по возрасту съезда из родительского дома.

Также достаточно высокий этот процент в Греции (54%), Польше (53%) и Италии (50%). В тоже время в Германии этот показатель в несколько раз ниже (14%).

При этом в Северной Европе, напротив, молодые люди съезжают значительно раньше — в Финляндии (4%), Норвегии (7%) и Швеции (8%) — в среднем в 21 год.

Причины, почему молодежь живет с родителями:

— Экономические трудности: высокая безработица среди молодежи, особенно в Южной и Восточной Европе, затрудняет самостоятельное проживание.

— Высокая стоимость жилья и аренды, которая делает невозможным быстрое приобретение или аренду собственного жилья.

— Социально-культурные особенности: в странах Южной Европы традиционно принято оставаться в родительском доме дольше.

— Наличие так называемого «Поколения Ни-ни» (NEETS) — молодых людей, которые не работают и не учатся, что увеличивает зависимость от родителей.

— В Восточной Европе и странах с экономическими кризисами молодежь старается экономить, живя с родителями.

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