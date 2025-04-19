«Мы помним героев, которые вступили в борьбу за человеческое достоинство» 19.04.2025, 16:43

82 года назад вспыхнуло восстание в Варшавском гетто.

В полдень в столице Польши прозвучали сирены воздушной тревоги в ознаменование 82-й годовщины начала восстания в Варшавском гетто, сообщает RMF24.

«Мы помним героев, которые вступили в борьбу за человеческое достоинство», — написал мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

"Chodziło tylko o wybór sposobu umierania."



82 lata temu wybuchło pierwsze z warszawskich powstań - powstanie w getcie warszawskim. Pamiętamy o bohaterach, którzy podjęli walkę o ludzką godność.#ŁączyNasPamięć pic.twitter.com/pTd41fMgaz — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) April 19, 2025

Торжественная церемония, посвященная 82-й годовщине начала восстания в Варшавском гетто, началась в субботу в 12 часов дня воем сирен тревоги.

В основной части церемонии у Памятника героям Варшавского гетто приняли участие представители еврейской общины, ветераны войны, Праведники народов мира, представители государственных и местных органов власти, дипломаты, представители польских культурных учреждений и жители столицы.

Торжества по случаю 82-й годовщины начала восстания в Варшавском гетто

Фото: Paweł Supernak /PAP

В ходе церемонии, среди прочего, были приведены слова человека, умершего в феврале этого года, Мариана Турского, произнесенные им во время празднования 80-й годовщины начала восстания.

«Наша цивилизация усвоила не менее дюжины символов сопротивления и героизма. Я имею право сказать, что в 1943 году повстанцы из гетто превратили окружающие нас улицы — Генсю, Милу, Ниску, Мурановску — в еврейские Фермопилы, повторную еврейскую Масаду, еврейский Вестерплатте », — сказал журналист, историк и бывший узник концлагеря Освенцим.

Церемонии завершились молитвой за умерших «Эль Мале Рахамим», которую произнес Меир Хосс, сын спасшихся из Отвоцка, и кадишем, прочитанным раввином Стасом Войцеховичем.

Также были возложены цветы и венки к памятнику Героям Варшавского гетто.

Годовщину начала восстания также отметил президент Варшавы Рафал Тшасковский.

«Речь шла только о выборе способа смерти. 82 года назад вспыхнуло первое из варшавских восстаний — восстание в Варшавском гетто. Мы помним о героях, которые вступили в борьбу за человеческое достоинство», — написал он в социальных сетях, цитируя слова Марека Эдельмана, последнего командира восстания, из книги Ханны Кралл «Успеть перед Господом Богом».

Мужество и его разные грани

Тема празднования этого года — мужество и его многогранность. Желтый нарцисс стал символом памяти и солидарности, отсылая к традиции Марека Эдельмана, одного из лидеров восстания, который возлагал цветы к Памятнику героям гетто в каждую годовщину.

19 апреля 1943 г. 2 тысячи немцев вошли в гетто, чтобы окончательно ликвидировать его. Им противостояли несколько сотен молодых людей из подпольной Еврейской боевой организации (ŻOB) и Еврейского военного союза (ŻZW).

Повстанцы под командованием Мордехая Анелевича были истощены и плохо вооружены. Многие знали, что у них нет шансов, но предпочли умереть, сражаясь за свое достоинство.

Оставшиеся жители гетто, около 50 000 мирных жителей, в течение многих недель прятались в укрытиях и бункерах. Их сопротивление было столь же важным, как и сопротивление с оружием в руках.

В течение многих дней они оставались неуловимыми — ушли в подполье и не подчинялись приказам немцев. В течение четырех недель немцы сравняли гетто с землей, сжигая дом за домом. Захваченные в плен были убиты или отправлены в лагеря смерти.

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