«Ниточка, связывающая с родиной» 19.04.2025, 16:25

Как белорусы празднуют Пасху в эмиграции.

Праздники приобретают в эмиграции особый смысл. Часто они – напоминание о доме, ниточка, продолжающая связывать с родиной и традициями предков. Кому-то праздничные дни в календаре и подготовка к ним помогают не впасть в депрессию. А кто-то начал по-настоящему отмечать определенные даты как раз за рубежом. Приближается Пасха. Как ее отмечают в эмиграции? Изменилось ли что-то по сравнению с тем, как было дома? Об этом «Белсату» рассказали белорусы зарубежья.

«Главное отличие – невозможно поехать к родителям»

Андрей (имя изменено ради безопасности), живет вместе с семьей в Польше уже три года:

«В праздновании Пасхи за границей ничего особо не изменилось. Главное отличие – невозможно поехать к родителям и родственникам, посетить родную деревню, где с детства собирались на праздник. Отличий в праздновании особо не видно. Разве что в нашем костеле в Беларуси были две мессы: вечером в субботу и отдельно резурекционная утром в воскресенье. Здесь одна – с 22:00 до 2:00. Из неожиданного – ночная резурекционная процессия по району вокруг костела с пением, колонками и колоколами. Также вербы можно купить в обычном магазине-сервис под нужды людей. Ну и милиции возле костелов нет, никто не стоит на входе и не подстерегает тебя – без этого спокойнее и безопаснее чувствуешь.

За три года к нам домой уже зашли все приходские священники – настоятель и два викария, трижды переписали. Сын в Польше принял первое причастие, стал министрантом, служит каждое воскресенье. В следующем году к первому причастию будет готовиться и средняя дочь. Дети ходят в школах на занятия по религии. Я присоединился к одной мужскому сообществу, но оно в другом приходе, который живет своей жизнью, поэтому принимаю участие редко. Да и в целом в приходской жизни принимаем участие мало: не хватает то времени, то желания.

В эмиграции мы стали действительно расписывать яйца, а не просто красить. Жена вышила салфетку для пасхальной корзины. То, что казалось обычным и не очень нужным делом дома, а возможно, просто откладывалось на после, в эмиграции является той ниточкой, соединяющей нас с родиной».

Мария Гриц, белорусская журналистка и активистка, три года живет в Польше:

«У нас дома Пасха всегда была большим праздником, когда пеклось много булок, красилось много яиц. Мы собирались за общим столом нашей большой семьей, атмосфера была очень возвышенная.

Первая Пасха, которую я встретила в Польше, была после начала войны в Украине, в 2022 году. Я была в Варшаве, и мне было очень горько, что не буду печь булки – это же традиция, корни, которые меня держат. Я тогда заболела ковидом, и люди из местного белорусского чата принесли мне лекарства, игрушки ребенку, и я подумала, что надо вставать печь булки, чтобы отблагодарить.

В этом году я, наверное, подхожу к Пасхе в более-менее нормальном состоянии. Я провела в Белостоке мастер-класс о писанках, рассказывала о традициях, языческих корнях праздника. Мы собрались местным сообществом. Это не семья по крови, но очень близкие люди, которых можно назвать семьей по положению.

И, естественно, я пеку булки. Я в этом году имела большую честь быть каравайницей. Одна знакомая венчалась, и я пекла каравай, хотя сама не могла быть на свадьбе. И я поняла, как я соскучилась собственно по процессу. Я не спала ночь, но была счастлива. Я принесла каравай в офис, и все сразу: «Какой запах, ты, наверное, печешь булки на Пасху». И я тогда подумала – эти люди получат булки в этом году. Поэтому я буду печь булки, украшать их и всем раздавать.

У нас есть семейный рецепт – называется «На вока», и он передается из поколения в поколение. Моя мама – признанная мастерица булок. Ее бабки никогда не доживали до сухарей после праздников. А она пекла не в маленьких формочках, а в старых огромных кастрюлях. Эти кастрюли лежали весь год на чердаке, в них уже жили пауки, а перед Пасхой их доставали и чистили. У меня здесь в Польше нет такой роскоши, как старые кастрюли. И я удивилась, что здесь нет бумажных формочек для булок. В итоге я в прошлом году разводила клейстер из крахмала и сама клеила формочки: обматывала бумагой банки из-под консервов. Потом бумага сохла, и я снимала готовые формочки.

Секрет успеха булок – масло, чтобы они были мягкие, и изюм – для вкуса. И обязательно – глазурь и посыпки. И в этом году я хочу сделать даже розочки, как на каравай. А еще я увидела, что в Украине придумали продавать верхушки от бабок – самое вкусное. И я подумала, что тоже хочу такие сделать.

Для меня Пасха – это больше народный и языческий праздник, чем религиозный.

Празднование максимально помогает мне держаться в эмиграции. Психологи говорят, что в эмиграции нужно прежде всего наладить рутину. Для меня такая рутина прежде всего – белорусские и семейные традиции. Это меня спасает.

В этом году зимой я не проваливалась в минорное настроение, так как готовилась к Рождеству. А если вы начинаете в ноябре готовиться к Рождеству, поверьте: вам будет не до депрессии. Ведь нужно продумать, в каком составе вы будете колядовать, выучить песни, подготовить костюмы и маски, и тому подобное. Так и проходит черный ноябрь, а там уже и декабрь, и ты уже о другом думаешь»

«Новая традиция – праздновать общиной в церкви»

Инна (имя изменено в целях безопасности), с 2021 года – в Литве:

«Я никогда не была религиозным человеком. В Беларуси ходила в церковь с матерью, как все – взять святую воду на Крещение, освятить булки на Пасху. Мы даже службу всю не стояли: мама не могла по состоянию здоровья, а мне было неинтересно. Сходили, освятили, и дальше уже дома за праздничным столом собирались. Еще обязательно было привести квартиру в порядок накануне – все помыть, вычистить. Когда бабушка была жива, ездили к ней в деревню – там тоже все мыли. На кладбище заранее ходили, убирались, чтобы на Радуницу уже было все чистенько.

В Вильнюсе я впервые стала чувствовать церковь как место встречи с Богом. Я здесь начала ходить в белорусскую православную общину. Привели друзья. Сначала для меня это было место, где я виделась с единомышленниками, слышала белорусский язык. Постепенно то, что говорил священник, стало проникать в сердце. Это такая колоссальная разница по сравнению с Беларусью, где я даже не пыталась слушать и понимать то, что говорят в церкви. А тут даже молиться начала, вместе со всеми, за нашу страну, за то, чтобы однажды вернуться.

На Пасху я обязательно крашу яйца - как было принято у нас дома в Беларуси, луковой шелухой. Булок не пеку, покупаю. Также угощают подруги, которые пекут. Новая для меня традиция здесь – праздновать общиной в церкви.

В Вильнюсе больше костелов, чем церквей – иногда захожу. И мне очень нравится – и архитектура, и история: много читаю сейчас на эту тему, открываю для себя, как много здесь связей с Беларусью. В целом мне нравится, что мы здесь как-то все вместе, на одной волне – и православные, и католики, и даже атеисты».

Белорусские песни в костеле в Батуми

Екатерина (имя изменено в целях безопасности), жила с семьей три года в Грузии, Батуми, сейчас в Польше:

«Самые теплые воспоминания о Беларуси – это именно религиозные праздники: Рождество и Пасха. Мы всегда шли семьей в костел, а потом собирались с самыми близкими друзьями за большим столом и праздновали. Было больно потерять ее. В первый год в Грузии я очень боялась одиночества на праздники. Но местный приход оказался очень открытым и доброжелательным. Мы – эмигранты, релоканты из разных стран – Беларуси, России, Украины – довольно быстро присоединились к жизни батумского костела. Местный священник и диакон даже индийцев пытались интегрировать, проводили для них мессу по-английски. Было ощущение настоящей большой христианской семьи, где мы прежде всего сосредотачивались на том, что нас объединяет, а не разделяет.

Пасха всегда был большим праздником. Два года назад во время службы звучали и белорусский, и украинский языки. К тому же белорусы в Батуми создали хор и пели во время службы наши традиционные белорусские песни. Это было невероятно!

В семье мы тоже старались сохранять наши традиции. Обязательно красили яйца, но традиционным грузинским способом: покупали корни морены красильной. Яйца получались насыщенно красными, но немного другого оттенка, чем когда красишь в луке. Вместе с булками несли освящать яйца в костел. Кстати, там нет такой традиции освящения, как у нас, но священник шел нам навстречу и освящал нашу пищу.

В Польше мы живем в городке, где нет белорусской католической общины. Ходим в польский костел. Конечно, здесь все знакомо и понятно, как в Беларуси. Очень торжественно, много людей, детей, молодежи в костеле. На большие праздники процессии ходят по центру города. Все очень красиво, но пока нет того чувства единства и принадлежности к общине, как в Беларуси или Грузии».

«В эмиграции искусственно делается то, чем дома ты просто жил»

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Павел выехал из Беларуси три года назад: год жил в Литве, сейчас два года уже в Польше, в Варшаве:

«В Беларуси ходили с семьей в костел, начиная с Чистого четверга. Также ездили в деревню к бабушке с дедушкой. В эмиграции изменилось прежде всего то, что здесь нет родственников, семьи, и уже так не соберешься, как раньше. Здесь празднуешь один или с друзьями. Но это не так трогает, как с родными.

Я стараюсь максимально приблизить атмосферу праздников здесь к той, что была дома. Пытаюсь следовать традициям: крашу яйца, хожу в костел. Но тут такое ощущение, что все это искусственно делается. То, чем дома ты просто естественно жил.

Община католиков в Варшаве, белорусские службы в костеле, которые ведет Вячеслав Борок, очень помогают морально держаться. Это островок своего. Это не позволяет полностью слиться с польским обществом, а оставаться белорусом.

В Польше я заметил разницу в том, что кладут в пасхальные корзины, что ставят на стол. Хотя я здесь уже не накрываю себе большого стола, это в Беларуси мама и бабушка всегда много готовили, здесь все скромнее. Бросается в глаза, что здесь Пасха – очень семейный праздник, все выезжают к своим семьям. Белорусы будто бы не такие семейные.

Традиции и вера мне сильно помогают держатся и в эмиграции, и вообще в жизни».

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