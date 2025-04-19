В минском ТЦ заметили большую очередь перед Пасхой 1 19.04.2025, 16:30

За чем стояли люди и какие цены на товары.

В минском торговом центре «Столица» увидели очередь на праздничной мини-ярмарке к Пасхе. Журналист Telegraf.news посмотрел, за чем стояли люди и какие цены на товары.

Судя по опубликованному ролику, больше всего людей стояло в очереди к одной из точек, где продавали хлебобулочные изделия: куличи и не только. На вопрос к покупателям, почему они были именно в этой очереди, те ответили лаконично: «Минскхлебпром».

«Чуть человека не сбила», — обратилась к своей приятельнице автор ролика, когда та торопилась посмотреть товары. В точке столичного предприятия покупателям предложили куличи (например, есть 400-граммовый за 4,64 рубля), кекс с творогом — 7,03, творожные пасхи и пр.

В другой точке предлагали купить квас и медовуху: литр темного — 5 рублей, светлого — 5,5, 1 л медовухи — 6,5. Еще на ярмарке представили продукцию кондитерской фабрики «Коммунарка».

«Вот поэтому и едут все в город, выбор продуктов огромный. На селе — автолавка», — написала одна комментаторша под видео.

«А вы думаете, есть смысл на селе открывать гипермаркет, оплачивать его содержание, логистику на доставку продуктов? Это сделать можно, вот только цены вам не понравятся», — ответила ей другая.

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