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Белорус нашел «золотую» монету 1858 года

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  • 19.04.2025, 16:49
  • 1,260
Белорус нашел «золотую» монету 1858 года

На аукционах за такую монету можно получить тысячи долларов.

В редакцию «Онлайнера» обратился читатель и прислал фотографии старинной монеты, которая могла бы стоить от 2500 до 4000 долларов. Речь идет о золотой монете достоинством 5 рублей 1858 года с гербом Российской империи и массивной пятеркой на аверсе.

Такие экземпляры действительно существуют и ценятся на аукционах. Журналисты показали ее эксперту, но он сразу охладил их пыл: это подделка.

Увы, как пояснил нумизмат, присланная монета — подделка.

— Монета интересная на первый взгляд, но, к сожалению, это подделка. Нету слева и справа от хвоста инициалов минцмейстера «ПФ» — это на аверсе, на реверсе нету обозначения Монетного двора «СПБ». Это из мелочей, а из крупного — на оригинале двуглавый орел очень четкий, а на вашем фото он размытый. Короче, здесь все не соответствует оригиналу. Цена ей — 5 рублей. Настоящие золотые монеты 5 рублей 1858 года стоят от 2500 до 4000 долларов в зависимости от состояния, — рассказал эксперт.

А вот как должен выглядеть оригинал.

Так что, если вы нашли у себя такую, поздравляем — вы богаты!

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