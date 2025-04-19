Иран и США начали второй раунд ядерных переговоров в Риме

Иран и США начали второй раунд ядерных переговоров в Риме1
- 19.04.2025, 17:02
Стороны находятся в разных залах и не контактируют напрямую.
В Риме начался второй раунд непрямых переговоров между США и Ираном по восстановлению ядерной сделки. Об этом в субботу, 19 апреля, сообщает агентство IRNA (перевод — New Voice).
Встреча организована посольством Омана в Италии. Первый раунд таких переговоров состоялся в минувшую субботу в Маскате, столице Омана.
В переговорах принимают участие заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи и спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.
По словам представителя иранского МИД Эсмаила Бакаи, формат переговоров остался неизменным: стороны находятся в разных залах и не контактируют напрямую.
Основными темами обсуждения являются ядерная программа Ирана и возможная отмена американских санкций против Тегерана.
18 апреля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Иран заявил, что достижение соглашения с Соединенными Штатами возможно, если «они продемонстрируют серьезность намерений и не будут выдвигать нереалистичные требования». Также Тегеран требует от США гарантий, что Дональд Трамп не выйдет из нового ядерного договора.
Дональд Трамп и ядерная программа Ирана — что известно
В 2018 году, во время своего первого президентского срока, Дональд Трамп объявил о выходе США из Соглашения об иранской ядерной программе, достигнутого в 2015 году. Причиной для этого стали, по его словам, доказательства разработки Тегераном ядерного оружия.
13 января 2025 года The Times со ссылкой на источники в западных разведках сообщило, что Иран ведет тайные дипломатические переговоры с Россией, направленные на расширение военного сотрудничества и получение поддержки в реализации ядерной программы.
7 марта президент Трамп заявил, что написал письмо верховному лидеру Ирана аятоли Али Хаменеи с предложением заключить новую ядерную сделку. По данным Axios, Трамп дал Ирану двухмесячный срок для заключения сделки.
13 марта аятолла Хаменеи заявил, что отказывается от предложения прямых переговоров с Соединенными Штатами по ядерной сделке.
11 апреля стало известно о подготовке к переговорам США и Ирана и что Тегеран рассматривает возможность предложить Вашингтону временную ядерную сделку.
12 апреля в столице Омана Маскате 12 апреля состоялись непрямые переговоры между делегациями Ирана и США по вопросу ядерного оружия.