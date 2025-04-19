Политолог: Трамп ждет от своих дипломатов и переговорщиков подвигов 2 19.04.2025, 17:27

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Что стоит за заявлением Рубио о возможном выходе США из переговоров.

В Вашингтоне готовы отказаться от усилий достичь мира в Украине, если увидят, что это нереальная цель. Это заявление госсекретарь США Марко Рубио сделал после переговоров в Париже. Это способ давления и на Россию, и на Украину, и на европейцев, поскольку Трампу нужны результаты к конкретной дате. Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ озвучил политолог Владимир Фесенко.

У Трампа, по его словам, действительно была установка добиться соглашения о прекращении огня до 20 апреля.

«Почему 20 апреля? Не только потому, что это священный день для христиан. Даты меняются каждый год по календарю. Тем не менее, в этом году еще одна особенность: христиане западного и восточного толка празднуют Пасху в один день. Но для Трампа тут другая символика. В этот день — ровно три месяца его президентства. А он очень внимательно относится к таким датам и хочет иметь достижения к такой дате. Поэтому сейчас подгоняет своих переговорщиков. И Марка Рубио в том числе, чтобы были какие-то результаты», — сказал политолог.

Американцы, считает он, пытаются оказывать давление на другие стороны переговорного процесса. В том числе это касается и Украины, и России, и Европы.

И теперь есть новый дедлайн, новый крайний срок. Скорее всего, предполагает Фесенко, речь идет о конце апреля.

«Он тоже не случайный. Дело в том, что в начале мая, 1-2 мая, — 100 дней президентства Трампа. А это дата очень значима в США. Там всегда анализируют, оценивают первые 100 дней любого президента, который начинает свое правление. И Трампу надо показать результаты. Не только по прекращению огня в Украине», — сказал спикер.

Трамп также готовит еще один результат — уже анонсировано, что на будущей неделе может состояться подписание ресурсного соглашения между США и Украиной. И это тоже не случайно, считает Фесенко.

«Трамп торопится к дате. Как в советские времена, к датам нужны трудовые свершения, трудовые подвиги. Вот таких подвигов Трамп ждет от своих дипломатов и переговорщиков. Поэтому и Рубио вот так жестко заявляет, что США могут выйти из переговорного процесса. Это способ давления на всех. И на Россию, и на нас, и на европейцев», — подчеркнул гость эфира.

Он напомнил, что Россия выдвигает требования о том, чтобы в процессе реализации прекращения огня с нее начали снимать санкции. А без Европы многие санкции снять просто невозможно.

«Например, ограничения по банковским платежам, по системе SWIFT. Без Европы сделать это невозможно. Большая часть замороженных российских активов — в Европе. Россияне очень хотят их получить. И даже хотят поделиться с американцами. Одно из их компромиссных предложений — мол, давайте используем российские активы не для восстановления Украины, как хотят европейцы, а купим американские «Боинги» для России. Главное, чтобы Украине не досталось. Вот такое хитрое предложение. Абсолютно уверен, что и Украина, и европейцы на это не согласятся», — сказал Фесенко.

Это показывает подлые методы России и то, каким образом россияне пытаются придумать разные хитрые схемы, чтобы направить переговорный процесс в ложном направлении. Поэтому, убежден политолог, дело даже не в датах. Главная проблема заключается в позиции России.

«Она говорит, что, мол, сейчас не время для полного прекращения огня. Они против самой идеи полного прекращения огня. Украина на это согласилась еще месяц назад, а Россия не соглашается. Поэтому американцы должны правильный диагноз поставить. Не в Украине проблема, не в европейцах, а в Путине и в российской позиции», — резюмировал гость эфира.

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