Украина вернула из российского плена 277 защитников
- 19.04.2025, 18:29
Это военные, которые защищали Мариуполь и другие направления.
В субботу, 19 апреля, Украина и Россия провели обмен пленными, в ходе которого домой вернулось 277 украинских военнослужащих. Как пишет New Voice, об этом сообщил Владимир Зеленский в Telegram.
По словам Зеленского, в Украину вернулись военные Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и пограничники. Это военные, которые защищали Мариуполь и другие направления в Донецкой, Херсонской, Запорожской и Луганской областях.
Как добавил украинский президент, всего с начала полномасштабной войны домой из российского плена удалось вернуть уже 4552 человека — военных и гражданских.
18 апреля телеканал Sky News со ссылкой на источник Reuters писал, что Украина и РФ сегодня проведут новый обмен пленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.
Предыдущий обмен пленными состоялся 19 марта. Тогда Украина вернула из российского плена 175 защитников. В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточняли, что из российского плена вернули 197 украинских защитников. 175 вернулось в рамках обмена и 22 — во время специальных мероприятий.
Зеленский уточнял, что обмен пленными в формате 175 на 175 готовился заранее.