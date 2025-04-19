«В том-то и странность всей этой ситуации» 19.04.2025, 18:51

Портников раскрыл реальные цели всех участников переговоров о перемирии в Украине.

Виталий Портников привел аргументы в пользу того, что США не могут быть посредником в переговорах Украины с Россией: «Соединенные Штаты - это страна, которая помогает поддерживать баланс между страной-агрессором и страной-жертвой. Из американского оружия убивают граждан РФ, вторгшихся на украинскую территорию. Американские разведывательные данные помогают Украине предотвратить удары российских войск по украинским объектам и позволяют Украине наносить удары по территории оккупированных Россией регионов и самой РФ. Это никакая не посредническая миссия».

Как пишет «Диалог», об этом Виталий Портников рассказал в эфире канала 1in TV на YouTube.

«Посредник - это государство, которое не принимает никакого участия в войне, нейтральная какая-то страна, которая равноудалена от обеих воюющих сторон и может оказывать им посреднические услуги. США не являются посредником. В том-то и странность всей этой ситуации. Они могут объявлять, что они посредник, но для Украины это страна, которая оказывает ей военную помощь, а для России - это страна, которая оказывает военную помощь государству, которое Россия хочет завоевать», - раскрыл суть происходящего публицист.

Затем Виталий Портников озвучил цели всех сторон переговорного процесса: «Украина проводит переговоры исключительно с целью сохранить военную помощь от США, так как понимает, что Соединенные Штаты ничего не смогут добиться от России, а Россия проводит переговоры, чтобы США затащить в процесс консультаций на фоне военных действий, попытаться дискредитировать репутацию американского президента, потому что он для России враг, и в этом есть абсолютная логика и со стороны Киева, и со стороны Москвы. Логика отсутствует только в Вашингтоне».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com