«В том-то и странность всей этой ситуации»
- 19.04.2025, 18:51
Портников раскрыл реальные цели всех участников переговоров о перемирии в Украине.
Виталий Портников привел аргументы в пользу того, что США не могут быть посредником в переговорах Украины с Россией: «Соединенные Штаты - это страна, которая помогает поддерживать баланс между страной-агрессором и страной-жертвой. Из американского оружия убивают граждан РФ, вторгшихся на украинскую территорию. Американские разведывательные данные помогают Украине предотвратить удары российских войск по украинским объектам и позволяют Украине наносить удары по территории оккупированных Россией регионов и самой РФ. Это никакая не посредническая миссия».
Как пишет «Диалог», об этом Виталий Портников рассказал в эфире канала 1in TV на YouTube.
«Посредник - это государство, которое не принимает никакого участия в войне, нейтральная какая-то страна, которая равноудалена от обеих воюющих сторон и может оказывать им посреднические услуги. США не являются посредником. В том-то и странность всей этой ситуации. Они могут объявлять, что они посредник, но для Украины это страна, которая оказывает ей военную помощь, а для России - это страна, которая оказывает военную помощь государству, которое Россия хочет завоевать», - раскрыл суть происходящего публицист.
Затем Виталий Портников озвучил цели всех сторон переговорного процесса: «Украина проводит переговоры исключительно с целью сохранить военную помощь от США, так как понимает, что Соединенные Штаты ничего не смогут добиться от России, а Россия проводит переговоры, чтобы США затащить в процесс консультаций на фоне военных действий, попытаться дискредитировать репутацию американского президента, потому что он для России враг, и в этом есть абсолютная логика и со стороны Киева, и со стороны Москвы. Логика отсутствует только в Вашингтоне».