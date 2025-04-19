Два белорусских священника встречают Пасху в заключении

Два белорусских священника встречают Пасху в заключении1
- 19.04.2025, 19:03
Лукашисты бросили настоятелей приходов в Воложине и Шумилино за решетку.
В Великий Четверг, 17 апреля, в преддверии Пасхи, католики вспоминали установление таинств Евхаристии и священства. В этот день в приходах верующие поздравляют священников с «профессиональным праздником», пишет katolik.life.
Но двое беларусских католических священников не смогли участвовать в этих событиях, находясь в заключении. Сейчас, когда в храмах Пресвятые Дары поместили в импровизированные темницы в знак воспоминания ареста и заключения Иисуса Христа, двое священников тоже находятся за решеткой.
Ксендз Генрих Околотович, настоятель прихода в Воложине, которого осудили на 11 лет лишения свободы по обвинению в «измене государству», ожидает в минском СИЗО отправки в колонию усиленного режима.
Отец Анджей Юхневич, настоятель прихода в Шумилино, до сих пор переживает суд, который длится уже почти 4 месяца с большими перерывами.