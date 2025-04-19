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Роскошь для избранных: представлен самый дорогой Bentley за $2,5 миллиона

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  • 19.04.2025, 19:28
Роскошь для избранных: представлен самый дорогой Bentley за $2,5 миллиона

Всего выпустят всего 16 таких кабриолетов.

В Дубае презентовали новый Bentley Batur Convertible. Лимитированный кабриолет является самым дорогим авто марки и последней ее моделью с двигателем W12.

Об эксклюзивном кабриолете Bentley Batur рассказали на сайте британского автопроизводителя.

Спорткар Bentley Batur разработали в подразделении Mulliner, которое специализируется на самых роскошных моделях марки. Всего выпустят всего 16 таких кабриолетов стоимостью примерно $2,5 миллиона, причем заказчики смогут персонализировать свои авто.

В Дубае показали новый Bentley Batur Convertible в классическом зеленом цвете British Racing Green, а его салон отделали дорогой кожей. Снаружи и внутри присутствуют карбоновый декор и оранжевые вставки.

Как и купе Bentley Batur, кабриолет имеет длинный капот, широкую решетку радиатора, узкие диодные фары и фонари. Его мягкая крыша складывается с помощью электропривода за 19 секунд на скорости до 50 км/ч.

Кабриолет Bentley Batur Convertible станет прощальной моделью с 6,0-литровым W12 твин-турбо. Двигатель сняли с производства из-за несоответствия современным экостандартам.

У Bentley Batur этот мотор развивает 750 л.с. и 1000 Н∙м. С 8-ступенчатым роботом кабриолет способен развить скорость более 330 км/ч.

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