Белорус Алексей Шпилевский может возглавить варшавскую «Легию» 19.04.2025, 19:40

Алексей Шпилевский

В «Легии» играет белорусский нападающий Илья Шкурин.

Варшавская «Легия» рассматривает белорусского тренера Алексея Шпилевского в качестве нового главкома. Об этом сообщает «Еврорадио» со ссылкой на TVPSPORT.

Польский клуб примет окончательное решение о новом главном тренере в мае, после окончания сезона. Вероятнее всего, контракт с действующим тренером — португальцем Гонсало Фейо — продлен не будет.

Напомним, в составе варшавском «Легии» выступает белорусский форвард Илья Шкурин.

Кто такой Алексей Шпилевский

Белорусский тренер Шпилевский — не новое имя для польского футбола. 37-летний специалист хорошо известен в Польше, и «Легия» уже проявляла интерес к нему в прошлом. Среди заинтересованных клубов также были «Лех» из Познани и «Ракув» из Ченстоховы.

На данный момент Шпилевский тренирует «Арис» из Лимасола. Его контракт действует до 30 июня 2026 года, но стороны, по всей видимости, расстанутся уже по окончании текущего сезона. Решение почти принято, и сам белорус хочет искать новые вызовы.

«Мой следующий клуб точно будет за пределами Кипра. Я должен учитывать всё. Очень важно и окружение, в котором будет жить вся моя семья», — говорил Шпилевский, отвечая на вопрос о будущем.

СМИ также писали, что интерес к нему проявляет московское «Динамо».

Пока команда Шпилевского продолжает борьбу за чемпионство Кипра — «Арис» занимает второе место в таблице, уступая лидирующему «Пафосу» четыре очка.

Большую часть жизни Алексей Шпилевский провёл в Германии. Сначала он был игроком академии «Штутгарта», но быстро завершил игровую карьеру.

Тренерский путь начал в SG Sonnenhof, затем снова работал в системе «Штутгарта», после чего пять лет тренировал юношеские команды «РБ Лейпциг».

Его первой взрослой командой стало «Динамо-Брест», где ему пришлось столкнуться с противодействием игроков, старше его, в том числе такой звездой, как Артём Милевский. Тогдашний босс брестчан, бизнесмен Александр Зайцев, быстро снял Шпилевского с поста главкома.

Затем в карьере Алексея был «Кайрат» из Алматы, с которым он выиграл чемпионат Казахстана.

С февраля 2022 года Шпилевский возглавляет «Арис», в 134 матчах набрав в среднем 1,84 очка за игру. В его кипрском активе — чемпионский титул, Суперкубок и выступления в еврокубках.

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