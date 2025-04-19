Проезд в пригородных автобусах Минска подорожает 19.04.2025, 19:46

Минский горисполком повысил тарифы.

Стоимость проезда в пригородных автобусах Минска вырастет — такое решение принял Мингорисполком, сегодня оно опубликовано на Национальном правовом портале. Тарифы, действовавшие со второй половины апреля 2022 года, теперь увеличены на 1 копейку за 1 километр.

Так, по новым расценкам в регулярном сообщении 1 км проезда будет стоить 11 копеек, в скоростном — 13 копеек, а в экспрессном — 14 копеек. Об изменениях в стоимости перевозки багажа ничего не сказано.

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